Il “paese dei gemelli” esiste | ed è in Italia | un record incredibile Dove si trova e

(Di martedì 26 giugno 2018) Unmolto, molto particolare: immaginate di vivere in una città piena di gemelli! Sono spesso visti come una rarità, ma in questa cittadinana sono invece la normalità. Se non è unassoluto a livello mondiale poco ci manca. A Barbania, un piccolo comune dell’alto Canavese, in Piemonte, su una popolazione totale di 1.600 residenti ben trentasette sono coppie di gemelli, un’anomalia che è valsa alla cittadina un’inaspettata popolarità: “Non so se siamo il Comune con più gemelli in– ha commentato a Repubblica il sindaco Giovanni Drovetti – ma di sicuro il dato è notevole. Merito del dna”. In paese ieri si potevano contare una sessantina di gemelli in occasione del primo raduno della categoria organizzato a Barbania da Micaela Allodi, presidente del gruppo culturale locale, insieme alla sorella – guarda caso gemella- Fioretta. ...