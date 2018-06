Il morbo di Keystone può essere trasmesso all' uomo tramite la puntura delle zanzare

Blastingnews

: Le zanzare trasmettono una ‘nuova’ malattia, il morbo di Keystone: ecco cosa devi sapere - serenapanarelli : Le zanzare trasmettono una ‘nuova’ malattia, il morbo di Keystone: ecco cosa devi sapere - porziarinaldi : Le zanzare trasmettono una ‘nuova’ malattia, il morbo di Keystone: ecco cosa devi sapere - v3rd3acqua : Le zanzare trasmettono una ‘nuova’ malattia, il morbo di Keystone: ecco cosa devi sapere -

(Di martedì 26 giugno 2018) Il virusè un agente microbico di origine animale che ha quale vettore le. E' noto che questi insettiladella pelle possono veicolare numerose patologie all'anche gravi. In particolare la zanzara è responsabile della trasmissione di infezioni, quali il virus Zika, Dengue e Chikungunya. Il virusinvece normalmente infetta scoiattoli, cerbiatti e procioni nel nord della Florida. Se ne parla molto in questi giorni in quanto un ragazzo d 16 anni in Florida è stato infettato da esso. Il giovane è stato ricoverato nell'agosto del 2016 con sintomi quali febbre e una eruzione cutanea. Inizialmente i medici pensavano che fosse stato infettato dal virus Zika, ma i test hanno escluso questa ipotesi. Soltanto dopo un anno e mezzo i ricercatori dell'Università australiana sono riusciti ad identificare il patogeno che ha infettato il ragazzo. Il virus ...