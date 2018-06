Il massaggio cardiaco? Un gioco da ragazzi

vanityfair

(Di martedì 26 giugno 2018) «Milioni di persone saranno in grado di prestare il primo soccorso nei prossimi anni e lo avranno imparato a scuola». Per Mario Balzanelli, presidente di Sis 118, Società Italiana del Sistema 118, è una rivoluzione culturale. Da settembre l’insegnamento del Primo Soccorso arriverà in tutte le scuole italiane. Per legge dopo la sperimentazione fatta fino a maggio con 4500 studenti dalla scuola dell’infanzia alle superiori in varie province italiane. «Con questo progetto sulle manovre salvavita insegnate ai giovani» spiega Balzanelli «saranno formati 5 milioni di studenti e 800 mila tra professori e personale Ata. Ogni anno con la Maturità usciranno dalle scuole 500 mila giovani in grado di usare un defibrillatore e con un certificato Blsd (Basic Life Support & Defibrillation)». Le competenze avanzano con il percorso scolastico. Alle materne i bambini imparano a ...