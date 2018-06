Il marchio che vale di più non è Apple ma Amazon

Ferrari - l'attacco feroce di Montezemolo contro marchionne : 'Mi spiace che sia geloso del passato' : Nervi tesi in casa Ferrari tra l'ex presidente Luca Cordero di Montezemolo e l'attuale capo del Cavallino, Sergio Marchionne . Intervistato dalla tv britannica Autosport , Montezemolo con un malcelata ...

F1 - Montezemolo punge marchionne : “Se si è gelosi del passato vuol dire che c’è qualcosa di strano” : “Sono triste nel vedere che Marchionne sia così geloso del passato. Questo è un male, perché se si prova questo sentimento vuol dire che c’è qualcosa di strano. Sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo fatto noi, con Michael (Schumacher ndr.), Ross Brawn e Jean Todt. Sono davvero felice di quanto abbiamo ottenuto“. Con queste parole l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo è tornato sul tema ...

Gruppo FCA : marchionne ha eliminato i debiti - ma anche i posti di lavoro : Lo scorso primo giugno a Balocco Sergio Marchionne ha annunciato l’azzeramento del debito del Gruppo ma non ha chiarito il futuro occupazionale di FCA in Italia Lo scorso primo giugno a Balocco, il CEO di Fiat-Chrysler, Sergio Marchionne, ha svelato il futuro piano industriale del Gruppo fino al 2022. L’indiscutibile successo di Marchionne è stato l’azzeramento del debito previsto per la fine di giugno, a cui si aggiunge un investimento di ...

Nasce 'Cuore caprino' - marchio che unisce otto aziende Fvg : "Il settore caprino in Friuli Venezia Giulia è sempre stato in seconda, terza posizione, nonostante sia tra i più vecchi del mondo'. Oggi con il marchio si prende la sua 'rivincita'. 'A oggi Cuore ...

Porsche - A Zuffenhausen la festa per i 70 anni del marchio : Era l8 giugno 1948 quando la Porsche ottenne il permesso di circolazione per la sua prima vettura, la 356. Oggi, a settantanni esatti da quel giorno, lo stesso esemplare sarà esposto allinterno della mostra 70 Years Porsche Sportscar organizzata al Porsche Museum di Stoccarda per celebrare le 70 candeline del marchio tedesco. La Porsche è infatti uno dei pochi costruttori al mondo a possedere il primo veicolo mai prodotto dal proprio brand e di ...

Auto elettriche : Di Maio d’accordo con marchionne per l’introduzione di nuovi eco-incentivi : Il ministro del Lavoro sostiene l’idea di Marchionne nell’introdurre in Italia nuovi incentivi economici per l’acquisto di Auto elettriche Durante il suo primo primo giorno come Ministro del Lavoro, Luigi DI Maio dice di essere in perfetta sintonia con l’amministratore delegato di FCA, Sergio Marchionne, per quanto riguarda l’introduzione in Italia di nuovi incentivi por l’acquisto di Auto elettriche. Ricordiamo che Fiat-Chrysler ha annunciato ...

marchioNNE PUNGE DI MAIO - “NON USA FIAT”/ Video - Governo con Fca sulle auto elettriche : "Investimenti insieme" : MARCHIONNE PUNGE Di MAIO: "non usa Fiat". Governo M5s-Lega con Fca sul capitolo auto elettriche, "investimenti insieme" commenta il ministro al Lavoro.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

F1 - marchionne interviene sul caso Raikkonen : “abbiamo fatto delle verifiche - Kimi non è coinvolto” : Sergio Marchionne è intervenuto sul caso Raikkonen, sottolineando come il pilota sia estraneo ai fatti La Ferrari prima e Sergio Marchionne poi, sono tutti dalla parte di Kimi Raikkonen nel sexy gate che ha coinvolto il pilota finlandese. Accusato di molestie sessuali da una donna canadese, il driver di Espoo ha ricevuto nella giornata di ieri anche l’appoggio del presidente del Cavallino che, a margine del Capital Markets Day di FCA, ha ...

FCA/ marchionne e il piano industriale che prepara la vendita : Ieri c'è stata la presentazione del piano industriale di Fca. Sergio Marchionne sembra aver parlato anche ai possibili compratori oltre che agli investitori. FRANCO OPPEDISANO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:06:00 GMT)FCA RUMORS/ L'addio di Marchionne e i numeri che spingono alla vendita, di F. OppedisanoFCA/ Divorzio dall'Italia, l'ultima missione di Marchionne, di U. Bertone

Fca - perché marchionne pensa a un futuro senza Fiat in Italia : Le produzioni di massa andranno in Polonia, dove il costo del lavoro è inferiore. Nel nostro Paese resterebbero i brand dell'alto di gamma

Vinicio marchioni : "Roma abbandonata - dalle classi dirigenti e anche da noi. Il Freddo? Me ne sono liberato presto" : Vinicio Marchioni è molto più del Freddo di Romanzo Criminale ("Quello serve più a voi giornalisti per fare i titoli, ho fatto altri 26 film dopo la serie", dice sorridendo): è quello che mette nei personaggi che interpreta al cinema e a teatro e l'impegno che lo caratterizza anche fuori dal set. È per questo che Vinicio Marchioni è stato insignito del Premio Magna Grecia, il riconoscimento, giunto alla ...

Nintendo registra il marchio N64 - che potrebbe riguardare una versione mini del Nintendo 64 : Le console da gioco del passato stanno vivendo una seconda epoca aurea, con riedizioni di veri classici come il mini SNES e il mini NES che si sono dimostrati un successo commerciale assoluto. Non desta scalpore quindi la notizia riportata da Nintendo Life, che segnala come Nintendo abbia recentemente registrato un nuovo marchio nominato "N64", che potrebbe proprio riguardare un ritorno nei negozi della storica piattaforma del colosso nipponico, ...

Eva Henger e il porno - quel 'marchio indelebile che non ti togli più' : Genova - Del mondo del porno non si pente, ma di certo non è nel cassetto dei ricordi più belli della sua vita. Ospite de ' La Confessione ', il programma condotto da Peter Gomez sul Nove, Eva Henger ha raccontato ...