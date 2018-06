Il killer di Michella incastrato dal DNA | dopo 32 anni | come Massimo Bossetti

Michella Welch - il killer incastrato 32 anni dopo dal dna : L’immagine diffusa nel 1986 dal Tacoma Police Department è quella di una ragazzina sorridente dietro a un paio di grandi occhiali. È rimasta immutata per più di 30 anni in quelle scatole degli archivi della polizia che raccolgono i casi mai risolti. Per quello di Michella Welch è arrivata una svolta a 32 anni dal crimine orribile che le ha tolto la vita, è arrivata grazie a un sito di genealogia, fondamentale per incastrare, attraverso il Dna, ...

Così il killer di Michella Welch è stato incastrato 32 anni dopo - grazie a un sito di genealogia : Era il 26 marzo del 1986, una mattina di sole a Tacoma, città nello stato di Washington, quando Michella Welch è scomparsa. Aveva 12 anni e stava badando alle due sorelline a Puget Park. A un certo punto punto si è allontanata in bicicletta, per comprare la merenda. Al suo ritorno non riusciva a trovare le bambine. Erano andate in bagno in un negozio vicino, Michella non lo sapeva, ed è andata a cercarle.Quando le ...