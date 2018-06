Il Gruppo Volkswagen si riorganizza | le Marche assumono responsabilità per area

Gruppo Volkswagen - Con QuantumScape per le batterie allo stato solido : Il Gruppo Volkswagen ha creato una nuova joint venture con la californiana QuantumScape, una startup della Stanford University specializzata nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Il colosso tedesco ha incrementato la propria partecipazione economica nell'azienda statunitense, diventandone il principale azionista automotive a seguito di un investimento di 100 milioni di dollari (85,8 milioni di euro).Su strada nel 2025. La ...

Auto : Gruppo Bonaldi entra nella galassia Volkswagen (2) : (AdnKronos) – “Siamo lieti di acquisire questa impresa ricca di tradizioni e di successi nel cuore economico dell’Italia che con le sue sedi ed i suoi 8 marchi del gruppo Volkswagen, gode di una performance di eccellenza sul mercato. Rimanendo nella tradizione della famiglia Bonaldi faremo di tutto per portare avanti questo successo”, spiega Johannes Sieberer, ad Automotive Retail Porsche Holding.Matthias Moser, ...

Auto : Gruppo Bonaldi entra nella galassia Volkswagen : Milano, 1 giu. (AdnKronos) – Si è conclusa l’intesa, che sarà perfezionata a luglio 2018, tra il gruppo Bonaldi e Porsche Holding, emanazione diretta di Volkswagen, per l’acquisizione, attraverso la controllata Eurocar Italia, dell’intero pacchetto azionario di Bonaldi Motori, Bonaldi Tech e delle società immobiliari del gruppo. L’operazione tra Bonaldi e Porsche Holding porta l’azienda bergamasca, storica ...

Il Gruppo Bonaldi passa a Volkswagen «Una scelta per garantire sviluppo» : Si è conclusa l'intesa, che sarà perfezionata a luglio 2018, tra il gruppo Bonaldi e Porsche Holding GMBH, emanazione diretta di Volkswagen AG, per l'acquisizione, attraverso la controllata Eurocar ...

Gruppo Volkswagen - Richiamo per Polo - Ibiza e Arona : La Volkswagen e la Seat hanno diramato una nota ufficiale nella quale comunicano di aver individuato un possibile difetto di fabbricazione che potrebbe portare all'involontaria apertura di uno dei tre fermi delle cinture di sicurezza posteriori. Il problema riguarderebbe unicamente le Volkswagen Polo model year 2018 e le Seat Ibiza (my 2017 e 2018) e Arona (my 2018). Curiosamente nella manovra di Richiamo non è invece coinvolta l'altra Suv ...

Gruppo Volkswagen - Si torna a parlare di spin-off della Ducati : Si torna a parlare di ipotesi di vendita per la Ducati. Nel corso dell'assemblea annuale degli azionisti del Gruppo Volkswagen, infatti, il nuovo ceo Herbert Diess ha dichiarato che per la Casa di Borgo Panigale saranno valutate delle prospettive sostenibili per il futuro. Per il marchio motociclistico, insieme ad altre realtà del Gruppo come la Man Diesel & Turbo e l'azienda di trasmissioni Renk, saranno presto studiate delle ...

Gruppo Volkswagen - In Cina il presente e il futuro della mobilità : Con qualche ora d'anticipo sull'apertura del Salone di Pechino i vari marchi del Gruppo Volkswagen hanno messo in mostra alcune delle novità che a partire da domani saranno esposte sotto i riflettori dell'Auto China. La serata dedicata alla stampa internazionale ha avuto "People's Mobility" come motto e, oltre alle novità di prodotto è stata svelata la futura strategia sulla mobilità condivisa del Gruppo. Ad aprire la serata è stato ...

Seat - ecco il laboratorio del metano per il Gruppo Volkswagen" : Senza dimenticare che entro la fine di quest'anno, la gamma Seat sarà arricchita dall'introduzione della Arona TGI, l'unico suv a metano di serie al mondo. Quest'anno, le vendite delle auto a metano ...

Gruppo Volkswagen - A breve - il primo bond negli Usa dopo il dieselgate : Il Gruppo Volkswagen potrebbe tornare a breve a collocare prestiti obbligazionari sul mercato del debito statunitense. Se loperazione andasse in porto si tratterebbe del primo bond offerto negli Usa dopo lo scandalo del dieselgate e quindi di un primo segnale concreto della fiducia degli investitori americani. In Europa già offerti bond. Il Gruppo tedesco ha già offerto con successo prestiti obbligazionari in Europa. Circa un anno fa sul ...