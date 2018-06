Il grande cocomero | il film diventerà una serie tv

blogo

(Di martedì 26 giugno 2018) Prosegue la tendenza della tv italiana di adattaredel passato intv dal forte potenziale: ora tocca, però, non al solito crime, ma ad un racconto intimo e toccante che già ebbe successo al cinema quando uscì, nel lontano 1993. Parliamo de "Il", la pellicola di Francesca Archibugi, che, prossimamente, unatv.L'annuncio è stato fatto dalla regista al FuoriFestival di Orbetello, prima edizione di una rassegna dedicata, tramite incontri, anteprime e mostre, al mondo delletv. A produrre il progetto ci sarà la Wildside di Lorenzo Mieli, già dietro i successi di The Young Pope ed Il Miracolo, mentre la stessa regista curerà la sceneggiatura, così come fece con la pellicola originale.prosegui la letturaIl, ilunatv pubblicato su TVBlog.it 26 giugno 2018 13:14.