Il governo dei frenetici ipertesi

governo e annunci : sei consigli dei ministri - ma un solo decreto : ROMA 'Sei consigli dei ministri e non c'è stato ancora nulla per gli italiani'. Lo scrive l'azzurra Deborah Bergamini anche se più che una critica da oppositori sembra più che altro una constatazione. ...

Migranti - la "guerra" dei soccorsi mette in crisi il governo : così Salvini sfida i 5 Stelle : Salvini accentua il suo approccio decisionista, Di Maio rimane in posizione defilata, Conte pare essersi (di nuovo) eclissato dopo il vertice di...

Fitch non scommette sul governo Conte : "Crescono le chance di un voto anticipato". E avverte sui rischi dell'allentamento dei conti : "Le differenze ideologiche e di politiche fra M5S e Lega hanno buone probabilità di far crescere la tensione all'interno della coalizione di Governo. Non ci aspettiamo che questo esecutivo duri tutta la legislatura e vediamo sempre maggiori possibilità che vi siano lezioni anticipate a partire dal 2019". E' quanto scrivono gli esperti di Fitch in un rapporto pubblicato oggi e in cui si analizza l'impatto potenziale del nuovo ...