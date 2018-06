Il fantasma dei migranti

Finisce in Parlamento l'inseguimento fantasma dei caccia nei cieli del Canavese : Oggi in aula l'interpellanza al ministro della Difesa su quelli che diversi testimoni hanno raccontato come l'inseguimento a un "Ufo" da parte di due caccia militari: "Aeronautica reticente"

La stangata dei docenti universitari - Master fantasma per 192 mila euro : I conti sono presto fatti: le vittime del Master fantasma sono 16, ognuna ha pagato 12 mila euro e dunque la truffa realizzata da due professori universitari , più eventuali complici, ha generato ...

L'Italia - l'euro e il fantasma dei conti : 'Il futuro dell'euro non si giocherà nelle tornate elettorali francesi o tedesche nel 2017, ma in quelle italiane, probabilmente nei primi mesi del 2018. In Francia, Marine Le Pen perderà al secondo ...

Penna rosso sangue : Foucault e le morti fantasma dei giornalisti d’inchiesta Video : Un corpo esala l’ultimo respiro dopo un volo dal quarto piano; sullo sfondo un’inchiesta pesante; un telefono riporta una chiamata sospetta. Sono questi gli elementi che tessono il reticolo in cui è incastonato il mistero di Maksim Borodin, 32enne #giornalista d’inchiesta, morto in ospedale domenica mattina dopo il volo dal quarto piano del palazzo in cui risiedeva. Dopo tre giorni d’agonia si sono spente le ultime speranze, mentre si riaccende ...