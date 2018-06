Il capo del Pentagono in missione a Pechino per calmare le tensioni nel Mar Cinese

Domani la commemorazione delle Vittime della Strage di Ustica a capo Boeo : "Strage DI Ustica". MOSTRA DOCUMENTARIA A PALAZZO VII APRILE Seconda tappa oggi a Marsala del programma per il "38 Anniversario della Strage di Ustica". Dopo sabato scorso, con l´iniziativa ambientale ...

Il Commissario Montalbano 2019 - i nuovi episodi : ‘Una storia del 43’ e ‘L’altro capo del filo’ IL VIDEO : Il 19 febbraio è andato in onda su Rai1 l’episodio del Commissario Montalbano dal titolo Amore con il sogno del matriomonio con Livia, ma mentre gli spettatori si godevano le ultime gesta di del personaggio ideato da Andrea Camilleri, Luca Zingaretti e il regista Alberto Sironi erano già al lavoro sulla 13esima stagione, le cui riprese sono finite lunedì 25 giugno. Le due nuove puntate andranno in onda nel 2019 su Rai1 e saranno ...

Portogallo neutralizzato - il capolavoro dell’Iran dal finale amaro : ma non basta una ‘Trivela’ a sporcare un pari che sa di riscatto : Cristiano Ronaldo neutralizzato, il Portogallo Campione d’Europa impaurito e costretto ad accontentarsi del pareggio: l’Iran firma un’impresa storica al di là del risultato La storia si ricorda solo dei vincitori e mai degli sconfitti. È vero, ma questa volta si potrebbe fare un’eccezione. L’Iran merita una menzione speciale da chi racconterà, un domani, le vicende di Russia 2018. In un girone in cui Spagna e ...

UMBRIA - capoLAVORI DEL TRECENTO : UMBRIA Un grande secolo per una grande mostra in UMBRIA. "CAPOLAVORI del TRECENTO. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l'Appennino", curata da Vittoria Garibaldi, Alessandro Delpriori e Bernardino ...

Renzi : “Grazie Martina - ma torno a capo del Pd”/ Ma il tweet dopo la batosta delle Comunali è una bufala : Renzi: “Grazie Martina, ma torno a capo del Pd”. Ma il tweet dopo la batosta delle Comunali è una bufala: l'ex premier non ha mai defenestrato il segretario reggente dei dem(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:22:00 GMT)

Grande successo per il 'Festival della Musica popolare' a capodimonte : NAPOLI - Grande successo per la quattro giorni dedicata alla Musica popolare nel Real Bosco di Capodimonte. Muniti di castagnette, tammorre, putipù e altri strumenti, tanti hanno partecipato al primo '...

Salvini - il capo del governo che ci meritiamo? : Cominciamo con una nota di solidarietà nei confronti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, definiti “populisti” che crescono “come una lebbra” da Emmanuel Macron. Non perché le loro politiche non siano quasi tutte deplorevoli, ma perché siamo di fronte a un caso di scuola di “bue che dice cornuto all’asino”. Infatti, lo Stato francese non è stato in più di un’occasione meno disumano di quello di ...

Tutti i capocannonieri della Coppa del Mondo : ... risultati e classifiche di Tutti i gironi Il primo fu Guillermo Stábile che con le sue 8 reti nel 1930 trascinò l'Argentina alla prima finale , persa, della storia della Coppa del Mondo, contro l'...

Il capotreno aggredito nel 2015 viene insultato sul web : “Ecco i segni del machete” : Il capotreno aggredito nel 2015 viene insultato sul web: “Ecco i segni del machete” L’uomo fu pestato da una gang di sudamericani a Villapizzone, nel Milanese, tre anni fa Continua a leggere L'articolo Il capotreno aggredito nel 2015 viene insultato sul web: “Ecco i segni del machete” proviene da NewsGo.

Netflix - il capo della comunicazione dice 'negro' : cacciato per razzismo : Il responsabile della comunicazione di Netflix è stato cacciato per razzismo. Jonathan Friedland è stato licenziato per 'inaccettabile mancanza di consapevolezza razziale e sensibilità' per aver usato ...

Ama - licenziato il capo del personale : “Non mise alla porta i lavoratori che rubarono 10mila euro di benzina” : Cinque lavoratori Ama hanno utilizzato per settimane a fini privati la carta carburante aziendale, sottraendo in totale almeno 10.000 euro di benzina. Ma i dipendenti in questione non sono stati né denunciati né licenziati, bensì “condannati” solo a ripagare l’azienda, risarcendola a rate. È il motivo per il quale Lorenzo Bagnacani, presidente della municipalizzata capitolina che gestisce la raccolta di rifiuti, ha deciso di licenziare il capo ...

Netflix - capo della comunicazione usa il termine “negro” durante una riunione : costretto alle dimissioni : Aveva usato il termine “negro” per almeno due volte nel corso di una riunione di lavoro. Per questo Netflix ha costretto alle dimissioni il suo capo della comunicazione. L’uso della parola razzista e discriminatoria è costata il posto di lavoro a Jonathan Fiedland, che ha dato notizia del suo allontanamento. “Lascio Netflix dopo 7 anni. I capi devono essere irreprensibili nel dare l’esempio e purtroppo non sono stato ...

È morto Vinnie Paul - addio al batterista e fondatore dei Pantera - caposaldo del metal - Musica - Spettacoli : ' Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul è deceduto. La famiglia chiede per favore che la loro privacy venga rispettata in questo momento': con un breve messaggio sulla pagina Facebook dei Pantera , ...

Netflix - capo della comunicazione si dimette per aver detto "negro" : Il capo della comunicazione di Netflix , Jonathan Friedland, è stato costretto a dimettersi dal suo incarico. Lui stesso ha annunciato su Twitter di aver tenuto un comportamento insensibile, 'parlando ...