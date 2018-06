Il bagno per disabili dell’Autogrill è chiuso | viaggiatore in carrozzina risarcito con

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ L’Home Tour - due piani e bagno privato per la cabina armadio della coppia : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, la coppia si racconta con L’Home Tour: i nuovi particolari del loro nuovo appartamento extra lusso nel quartiere City Life a Milano.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:30:00 GMT)

Londra - bimbo non va in bagno per otto ore per giocare ai videogames : operato d’urgenza : E' accaduto in Inghilterra, a Londra, dove un bambino di 10 anni per poter continuare a giocare al videogioco preferito ha trascurato i bisogni fisiologici, per cui il suo intestino gli si è deformato. A lanciare l'allarme riguardo allo sviluppo di queste dipendenze patologiche [VIDEO] soprattutto da parte dei più giovani è stato Jo Begent nel corso di un convegno. Begent è un consulente pediatrico britannico che lavora all'University College of ...

Esce dall'acqua dopo il bagno e perde la memoria : ricoverato : GROTTAMMARE - È uscito dall'acqua, ha fatto un paio di flessioni sul bagnasciuga e ha perso la memoria . È accaduto ieri lungo la spiaggia di Grottammare ad un ascolano di 65 anni che, nel pomeriggio, ...

Ed Sheeran ha interrotto due volte il concerto di Cardiff per andare in bagno : Quando scappa scappa! The post Ed Sheeran ha interrotto due volte il concerto di Cardiff per andare in bagno appeared first on News Mtv Italia.

Concerti. Da New York al bagno Hana-Bi The Mystery Lights per presentare il nuovo album : Gli esplosivi spettacoli dal vivo sono diventati gradualmente una leggenda mentre il quintetto ha vinto il loro seguito un fan alla volta nelle performance da Brooklyn a Bowery. Dipanandosi ...

Non va in bagno per giocare al videogame : bimbo di 10 anni operato d’urgenza all’intestino : Una pediatra dell'University London College ha raccontato il caso di un ragazzino di 10 anni la cui vescica e intestino si sono deformati dopo aver giocato per 8 ore consecutive al videogame senza alzarsi neanche per andare in bagno: "Ha rischiato grosso".Continua a leggere