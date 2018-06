Il 3 luglio torna a Roma Bererosa | la sfilata dei rosati italiani

Anticipazioni/ Il segreto luglio 2018 : torna il serale ma su Rete 4 - Candela morirà : La celebre soap Il segreto cambia nuovamente la programmazione [VIDEO]. Vi annunciamo che dal prossimo mese di luglio torneranno le puntate del serale che però saranno trasmesse su un altro canale. Dunque, la soap lascera' Canale 5 per fare spazio ai Mondiali di Russia 2018 e andra' in onda su Rete 4. Sono anni che questa trasmissione intrattiene il pubblico italiano ottenendo un alto numero di audience nella fascia pomeridiana. Ma la situazione ...

Il "Mercato Riviera delle Palme" torna a Borgio Verezzi il 1 luglio per la Fiera di San Pietro : Il mercato che riunisce i migliori ambulanti della Liguria il 1 luglio torna a Borgio Verezzi per la Fiera di San Pietro, per proporre a residenti e turisti le collezioni spring/summer 2018. ...

Putignano - street food e spettacoli : dal 29 giugno al 1 luglio torna 'Beer in the cave' : Dissetiamoci questo ultimo weekend di giugno con la quarta edizione dell'evento che rende il Parco Grotte di Putignano, con la sua location incontaminata, il luogo ideale per celebrare l'inizio dell'...

Rio nell’Elba. A luglio torna il festival isolano dedicato all’editoria indipendente : Un’isola incantata in mezzo al Tirreno diventa un porto sicuro per la letteratura italiana. Elba Book, l’unico festival isolano dedicato

MARATEA - TORNANO LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO DAL 24 AL 29 luglio : ... VENERDÌ PRESENTAZIONE DELL'ULTIMO LIBRO DI GIANNI PITTELLA 1 ora ago 45 MATERA 2019 PRESENTATA FESTA DELLA MUSICA 1 ora ago 45 Matera 2019, grande successo per "Sport stories" con Sacchetti, Mancini,...

“Tornano le Frecce” - il 1 luglio 2018 : dal Parco del Museo Meina - lo show delle Frecce Tricolori sul Lago Maggiore : 1/4 OLYMPUS DIGITAL CAMERA ...

Cinema America - a luglio il Cinema torna a San Cosimato : Oggi ha vinto la città: dal 2 luglio il “Piccolo Cinema America” tornerà a vivere e far vivere piazza San Cosimato con 31 notti di proiezioni Cinematografiche consecutive a ingresso gratuito. Si conclude così, positivamente, la lunga polemica che ha visto questa storica piazza Trasteverina prima recuperata all’abbandono da 20 ragazzi che con passione la hanno animata e colorata coinvolgendo nelle ultime tre estati il Cinema italiano e ...

Gilberto Gil torna in Italia a luglio : ROMA, 17 GIU - Gilberto Gil torna a luglio per tre appuntamenti in Italia per far rivivere, a quarant'anni di distanza dalla pubblicazione, il celebre album 'Refavela 40', accompagnato da una band ...

Popoli Pop Cult Festival. Torna dal 28 giugno al 1° luglio a Bagnara. Europa : focus dell'anno : Le novità introdotte quest'anno riguardano per lo più la parte spettacoli, che si arricchisce di una componente inedita, quella dei Djs più famosi che ogni sera, nella zona del fossato che conTorna ...

Torna a luglio Milano Rally Show - corse nel cuore della città : Alla presentazione del programma di massima della manifestazione, avvenuta questa mattina in comune, sono intervenuti tra gli altri l'ex campione del mondo Rally Micky Biasion, il sindaco Giuseppe ...

La strage di Erba/ Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 luglio tornano in aula (Delitti - Tv8) : La strage di Erba: Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 luglio torneranno in aula davanti ai giudici della Corte di Cassazione per il pluriomicidio avvenuto nel 2006. (Delitti, Tv8)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Automobismo : dal 19 al 22 luglio a Cortina torna la Coppa d'Oro delle Dolomiti (2) : (Bl) - Giovedì 19 luglio sono in programma le verifiche tecniche e sportive al’Hotel Savoia di Cortina, venerdì e sabato le due tappe (con partenze e arrivi a Cortina), domenica 22 luglio la premiazione a Piazza Di Bona. Sono ammesse le vetture costruite fino al 1971 compreso. Il percorso di gara av