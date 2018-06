Il 3 luglio a Milano torna il FED Gli ospiti dell' evento moderato da Marco Montemagno e

Annunciato il video del concerto di Jovanotti a Milano per le ultime date a luglio : Il video del concerto di Jovanotti a Milano è ormai una realtà. Ad annunciarlo è lo stesso artista, che nel giorno del solstizio d'estate ha Annunciato che la grande festa al Mediolanum Forum di Assago sarà ripresa dalle telecamere. Jovanotti invita i presenti ad abbigliarsi secondo i dettami richiesti dal Salone Delle Feste, ovvero ognuno come gli pare ognuno come si sente. Le riprese sono state rimandate fino alle ultime date, quelle che ha ...

Torna a luglio Milano Rally Show - corse nel cuore della città : Alla presentazione del programma di massima della manifestazione, avvenuta questa mattina in comune, sono intervenuti tra gli altri l'ex campione del mondo Rally Micky Biasion, il sindaco Giuseppe ...

Milano. Adunata Alpini 2019 : Penne Nere al lavoro già dal primo luglio di quest’anno : Da luglio gli Alpini saranno a Milano per preparare la 92esima Adunata nazionale che celebra il centenario dell’Ana, Associazione Nazionale

Milano. Aperte le iscrizioni per il mese di luglio in nidi e scuole dell’infanzia : Saranno Aperte dal 15 al 25 maggio le iscrizioni per le sezioni estive di nidi, Sezioni Primavera e scuole dell’infanzia

Milano : aperte iscrizioni per mese luglio a nidi e scuole infanzia : Milano, 11 mag. (AdnKronos) - Saranno aperte dal 15 al 25 maggio le iscrizioni per le sezioni estive di nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia. Compilando la domanda online si potrà decidere se richiedere la frequenza per l’intero mese di luglio o per due settimane (dal 2 al 13 luglio oppure

La prudenza Bce schiaccia l'euro a 1 - 21. Milano al top da luglio 2015 : Piazza Affari la migliore del Vecchio Continente assieme a Zurigo. Occhi puntati sulle trimestrali. Corrono Fca ed Eni grazie al nuovo balzo del petrolio. Mediaset svetta sul Ftse Mib anche dopo i dati deludenti sulla pubblicità 2018. Sul Nasdaq Facebook guadagna oltre il 9%...

Borsa : Milano a massimi luglio 2015 : ANSA, - Milano, 24 APR - Piazza Affari chiude in rialzo. Il Ftse Mib registra un +0,22% a 24.035 punti e si porta sui massimi da metà luglio del 2015.

Meteo - caldo anomalo per aprile/ Come se a luglio ci fossero 40° : Milano - Torino - Trento le città più bollenti : Meteo, caldo anomalo per aprile, Come se a luglio ci fossero 40°: Milano, Torino e Trento le città più bollenti. E' arrivata l'estate sulla nostra penisola, con temperature sopra la media(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:49:00 GMT)