Il 2 luglio all' Isola Tiberina protagonista il Giappone

Assegni familiari 2018 - richieste online dall'1 luglio : cosa cambia : Dal primo luglio 2018 scattano i nuovi requisiti per accedere agli Assegni familiari. A cambiare saranno anche i tetti di reddito e le...

Il 1° luglio è il Digital Detox Day : la giornata per depurarsi dalle tecnologie e dalle connessioni compulsive : Lo smartphone sul comodino, l’ultimo sguardo allo schermo prima di dormire e il primo su cui guardare al risveglio, anche solo per spegnere la sveglia. Siamo immersi nelle connessioni, sempre reperibili, continuamente distratti da quelle vibrazioni nelle borse o nelle tasche, dall’ultimo messaggio su Whatsapp a cui rispondere, dalle notifiche di Facebook da controllare, dal wifi da captare, senza sosta. C’è bisogno di una depurazione dalla ...

TEMPESTA D’AMORE - anticipazioni e trame dall’1 al 7 luglio 2018 : anticipazioni settimanali puntate TEMPESTA d’amore da domenica 1 a sabato 7 2018: Werner è preoccupato per Charlotte, che sta sempre peggio in prigione e fa distribuire volantini in cui promette 10.000 euro a chi darà informazioni sull’omicidio di Beatrice. Nel frattempo, il commissario Meyer perquisisce la stanza di Viktor in cerca di tracce di sangue della donna. Viktor allora fa trovare a Werner una lettera anonima il cui autore ...

Previsioni Meteo - attenzione all’Estate : arriverà di colpo nei primi giorni di luglio con una grande ondata di caldo africano : 1/27 ...

Da mercoledì 27 all'1 luglio la festa de San Piero de Castelo. A Pellestrina si festeggia a San Pietro in Volta : Da sabato 23 giugno fino al primo luglio spettacoli, musica con la banda dell'isola, regate, specialità a base di pesce, lotteria e celebrazioni religiose.

Sacra 2018 - oltre 40 eventi fino all'8 luglio : GROTTAMMARE Concerti, incontri e spettacoli itineranti: la prima settimana della Sacra 2018, che si è aperta sabato 23 giugno, scorrerà densa di appuntamenti civili e religiosi, in vista del corteo storico di domenica 1 luglio che ...

IL GIARDINO per bambini e ragazzi in condizioni disagiate - presentato oggi - lunedì 25 giugno alla stampa e al via dal 2 luglio 2018 : ... Salute del Comune di Palermo, d'intesa con il CPIA Palermo 1, in collaborazione con numerose associazioni locali, con Inter Campus, Fiorentina Camp e con il supporto di Ferrarelle, Kinder+Sport Joy ...

Cine Comic Fest a Genova dal 4 all'8 luglio : incontri e anteprime : Cine&Comic Fest fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo, l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

Anteprima 'luglio pistoiese' alla Fortezza Santa Barbara : ... prestigiatore pistoiese specializzato nella magia con le carte da gioco, che il 12 Luglio, durante la Notte Rossa di AVIS Pistoia, terra due spettacoli in Piazza della Sapienza. Artista poliedrico, ...

CINE&COMIC FEST II - Dal 4 all'8 luglio al Porto Antico di Genova : CINE&COMIC FEST fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo, l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

Premio Loano dal 24 al 27 luglio - riconoscimenti alla musica di tradizione : Roma, 23 giu. , askanews, - Il Premio Loano, principale appuntamento in Italia per la musica di tradizione, torna dal 23 al 27 luglio 2018 per raccontare la musica popolare del futuro. Fedele alla sua ...

Uim - II tappa Mondiale Xcat a Stresa dal 6 all'8 luglio : Il Mondiale Uim Xcat World Championship, la classe di offshore più spettacolare e promossa direttamente dalla federazione Mondiale Uim, si avvicina a grandi passi all'appuntamento di Stresa che si ...

Rio nell’Elba. A luglio torna il festival isolano dedicato all’editoria indipendente : Un’isola incantata in mezzo al Tirreno diventa un porto sicuro per la letteratura italiana. Elba Book, l’unico festival isolano dedicato