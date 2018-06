Il 1° luglio è il Digital Detox Day | la giornata per depurarsi dalle tecnologie e dalle

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) Lo smartphone sul comodino, l’ultimo sguardo allo schermo prima di dormire e il primo su cui guardare al risveglio, anche solo per spegnere la sveglia. Siamo immersi nelle connessioni, sempre reperibili, continuamente distratti da quelle vibrazioni nelle borse o nelle tasche, dall’ultimo messaggio su Whatsapp a cui rispondere,notifiche di Facebook da controllare, dal wifi da captare, senza sosta. C’è bisogno di una depurazione dalla tecnologia compulsiva. E se andare in vacanza significa staccare la spina, può essere anche un’occasione per staccarsi dai dispositivi elettronici e godersi lanella sua naturalezza. Per questo, il 1°2018 torna ilDay, laideata da Carla Soffritti di Ella – Ufficio Stampa ePR – per disintossicarsi dagli schermi e sperimentare la bellezza e la pace di non essere connessi. Già lo scorso anno Ella ha ...