II edizione del festival RisorgiMarche

Traiettorie 2018 : XXVIII edizione della rassegna internazionale di musica moderna e contemporanea : ... che prevede quindici concerti tra settembre e novembre, sarà dedicata alla musica francese e alla celebrazione del centenario della morte di Claude Debussy, personalità cruciale del mondo musicale ...

Torna il Teatro del Fiume in Casentino : il programma dell'edizione 2018 : Come sempre saranno ospitati spettacoli pensati per un pubblico quanto più vasto e eterogeneo: dalle fiabe per famiglie e bambini al Teatro di narrazione, dal Teatro-canzone fino al comico e all'...

Le coppie della nuova edizione di Temptation Island : Nella nuova edizione di Temptation Island, in onda prossimamente su Canale 5, saranno 6 le coppie a intraprendere il viaggio nei propri sentimenti. Tutte le coppie sono state svelate e tra loro c’è anche una vecchia conoscenza proveniente dall’appena concluso Trono Over di Uomini e Donne. Conosciamoli meglio e scopriamo i loro video di presentazione! Ida e Riccardo Lara e Michael Valentina e Oronzo Martina e Gianpaolo Giada e ...

Festival della Romagna. Si conclude con successo la quinta edizione del Festival : Ancora una volta - ha concluso Baronio - il mix fra musica, spettacoli ma anche incontri, rievocazioni storiche, cultura si sono dimostrati un modo vincente di offrire la visione di una Romagna con ...

Scienza e comunicazione : al via la 9ª edizione della scuola di Giornalismo Scientifico di Erice : Al via ieri la nona edizione della scuola Internazionale di Giornalismo Scientifico di Erice (EISSJ) che ogni anno offre 35 borse di studio per giovani giornalisti e comunicatori scientifici di tutto il mondo. L’edizione 2018 è dedicata alle nuove sfide e opportunità che dovrà affrontare la fisica fondamentale, “What’s next: Challenges and Opportunities for Tomorrow’s Fundamental Physics”, e come ogni anno si svolgerà a Erice, suggestiva ...

Casting de Il Contadino cerca moglie 4 : i protagonisti della nuova edizione cercano te : I Casting de Il Contadino cerca moglie 4 continuano e tutti coloro che sono ancora interessati a cercare e trovare l'amore dandosi alla vita bucolica tra animali da accudire e verdure da coltivare e raccogliere lo può ancora fare. In questi giorni, su FoxLife, stanno andando in onda una serie di piccoli speciali che raccontano la vita e le abitudizioni dei nuovi aspiranti contadini della prossima edizione alzando il velo su quello che cercano ...

Castiglione vince la 2edizione dello Slalom automobilistico "Monte Bonifato Cittá di Alcamo" : Nel gruppo Speciale Slalom vittoria per Andrea Mazarese su Fiat 127 sport, nel gruppo E1 Italia Maurizio Anzalone su Renault Clio Rs, nella E2 Silhouette Vincenzo Cammarata su Fiat 126 Suzuki, ...

Panda a Pandino : la seconda edizione del raduno di Fiat Panda è record : Il numero di presenze raggiunte alla seconda edizione di Panda a Pandino rappresenta un record, diventando il più grande raduno al mondo della popolare vettura del marchio torinese. La nuova Fiat ...

Il cane più brutto del mondo è una femmina di bulldog : Zsa Zsa si aggiudica l'edizione 2018 : La competizione più famosa al mondo, in questo caso, è senza dubbio quella di Petaluma, in California, dove ogni anno si elegge il cane più brutto del mondo . Per l'edizione 2018 , quella del ...

Festival Nazionale del cabaret "Facce da bronzi" VI edizione : ... che accontenterà grandi e piccini in uno scenario di grande pregio culturale, quale il Castello Aragonese di Reggio Calabria, con numerose iniziative culturali, spettacoli, seminari, laboratori, ...

SEIF - I cortometraggi vincitori della terza edizione di Aqua Film Festival all'Isola d'Elba : ... la manifestazione di tre giorni di incontri, cinema, giochi, spettacoli organizzati da Acqua dell'Elba con il patrocinio di Legambiente, Accademia delle Belle Arti di Brera, Università IULM, Parco ...

Con la 5^ edizione del Santa Marinella Film Festival inizia il tour 2018 dell’International Tour Film Festival : inizia dalla Perla del Tirreno, la manifestazione che interesserà per tutta l’estate il litorale a nord di Roma. Per tutto il prossimo weekend Santa Marinella diventerà il centro della cinematografia nazionale con tre giorni di anteprime, ospiti, mostre, sfilate che attireranno, come sempre, un folto pubblico di appassionati e fans del cinema. Una manifestazione voluta e realizzata dalle associazioni culturali Santa Marinella Viva, CivitaFilm ...

Rutgliano - Bari - - IV edizione del Festival NOTE DI NOTTE. Inaugura Michele Mirabella - "Virgilio dell'Opera" : Abbonamenti 20 euro , quattro spettacoli, /35 euro , otto spettacoli, . Parcheggio gratuito. Info 380.6914882. Punti vendita Libreria La Sapientia a Capurso e Libreria Barcadoro a Rutigliano.

Croce di Lucignano si prepara alla 40esima edizione della festa popolare : E' venuto fuori quindi un programma molto variegato, ricco di tante proposte e di spettacoli suggestivi che renderanno giustizia ad una manifestazione come sempre attesa e partecipata da migliaia e ...