Idroelettrico | un patrimonio italiano da valorizzare per cogliere gli obiettivi UE al

(Di martedì 26 giugno 2018) L’, la principale fonte rinnovabile in Italia con quasi metà della produzione, è centrale per raggiungere glidell’Unione Europea al 2030. Per farlo è però necessario rinnovare un terzo circa del parco impiantiper aumentarne le prestazioni e non perdere 6 TW di generazione. È quanto emerge dallo studio “L’crea valore per l’Italia”, presentato questa mattina da Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, in occasione di un convegno dedicato agli scenari futuri del settore che si è svolto presso il GSE. “Il rialzo dell’asticella al 32% deglieuropei sulle rinnovabili – spiega l’economista – spinge il nostro Paese ad andare oltre la SEN e a mettere in campo un piano straordinario per le rinnovabili nel prossimo decennio. Anche l’, che vale quasi la metà della produzione da rinnovabili in Italia, è ...