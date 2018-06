I voti di Lega e M5s affondano la sinistra ma non c' è saldatura

Europa - Salvini come Bettino Craxi E l'odio contro di lui diventa voti Lega - ecco le ragioni del successo : Andate per logica. Dal 3 al 18% in pochi anni e ora le intenzioni di voto lo danno quasi al 30%. Esiste ancora la democrazia in questo Paese? Se è vero come è vero che il consenso popolare espletato tramite suffragio universale è la “sacralità” della democrazia non si capisce bene il perché di tutta questa collera nei confronti del Vice Premier. Segui su affaritaliani.it

Europa - Salvini come Bettino Craxi E l'odio contro di lui diventa voti Lega - ecco le ragioni del successo : Andate per logica. Dal 3 al 18% in pochi anni e ora le intenzioni di voto lo danno quasi al 30%. Esiste ancora la democrazia in questo Paese? Se è vero come è vero che il consenso popolare espletato tramite suffragio universale è la “sacralità” della democrazia non si capisce bene il perché di tutta questa collera nei confronti del Vice Premier. Segui su affaritaliani.it

L'odio per Salvini? Nuovi voti Italiani scelgono il cambiamento Lega - ecco le ragioni del successo : Andate per logica. Dal 3 al 18% in pochi anni e ora le intenzioni di voto lo danno quasi al 30%. Esiste ancora la democrazia in questo Paese? Se è vero come è vero che il consenso popolare espletato tramite suffragio universale è la “sacralità” della democrazia non si capisce bene il perché di tutta questa collera nei confronti del Vice Premier. Segui su affarItaliani.it

Comunali - Lega guida la coalizione anche al Centro. Pd nei 20 capoluoghi perde 100mila voti. M5s punito dal non voto : La Lega si mangia un altro pezzo d’Italia. Si divora Forza Italia a morsi grandi così al Nord, si mette allo stesso tavolo del Pd nelle zone che una volta si chiamavano rosse e, per non godere solo a metà, si lecca le dita osservando gli alleati Cinquestelle laggiù in fondo. Il vincitore della domenica elettorale è uno solo, Matteo Salvini, che aveva dato un’ultima dose di doping alle sue urne annunciando voler lasciare la Acquarius ...

Catania - Eletti Consiglio Comunale : Pogliese sindaco/ Preferenze - voti di lista : “debutto” M5s - fuori Lega : Salvo Pogliese nuovo sindaco di Catania col 52%: l'enfant prodige della destra con un passato da ultrà. Le Preferenze e come si andrà a comporre il Consiglio Comunale etneo(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 21:32:00 GMT)

Sicilia - Riesame : “I Caputo non raggirarono elettori”. Pagano (Lega) : “Conferma che non ho comprato voti” : Lo scorso 20 aprile, qualche giorno dopo essere finiti ai domiciliari con l’accusa di attentato ai diritti politici dei cittadini, ai fratelli Mario e Salvino Caputo furono revocati gli arresti dal Tribunale del Riesame, che ora ha depositato le motivazioni. Mario, fratello dell’ex parlamentare regionale del centrodestra Salvino, era stato candidato alle elezioni Siciliane del 5 novembre scorso, nella lista della Lega, in sostituzione dell’ex ...

FIDUCIA OK AL GOVERNO LEGA-M5S : 350 SÌ/ 236 contrari - 35 astenuti : Conte incassa 4 voti più del previsto : FIDUCIA GOVERNO M5s-Lega alla Camera, diretta video streaming live, discorso premier Giuseppe Conte alle Camere: 350 Sì, 236 contrari e 35 astenuti, via libera all'esecutivo gialloverde(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Cottarelli annuncia lo stand by"Possibile un governo politico" La Lega apre : "Ma si voti a breve" : Cottarelli: "Emerse nuove possibilità di un governo politico durante la mia attività, attendo". Torna l'ipotesi M5s-Lega. Il Carroccio apre per una soluzione d'emergenza ma chiede il voto a breve Segui su affaritaliani.it

Il Governo M5S-Lega ha una maggioranza risicata al Senato : solo sette voti di margine : Il (probabile) Governo Conte rischia di non poter dormire sonni tranquilli. Ironia della sorte, un eventuale esecutivo targato M5S-Lega avrebbe 2 voti in meno dell'acerrimo 'nemico' Matteo Renzi: le truppe pentastellate e leghiste al Senato possono infatti contare su 167 voti a favore, mentre l'esecutivo guidato dall'allora segretario del Pd incassò a palazzo Madama la prima fiducia con 169 sì (stessa cifra poi ottenuta dal ...

M5S-Lega - no voti contro su temi chiave : Lega e M5S "si impegnano a tradurre questo contratto in una pratica di governo e sono insieme responsabili di tutta la politica dell'Esecutivo - si legge all'inizio del paragrafo intitolato "...

M5S-Lega - no voti contro su temi chiave : Lega e M5S "si impegnano a tradurre questo contratto in una pratica di governo e sono insieme responsabili di tutta la politica dell'Esecutivo - si legge all'inizio del paragrafo intitolato "...

Lega e 5 Stelle insieme al votoIl piano segreto per l'alleanzaPrenderebbero più voti del 4 marzo : Lege-5Stelle: se non riescono a fare il governo potrebbero andare uniti al voto, sicuri di essere premiati dalle elezioni anticipate. E prenderebbero di più del 4 marzo. Ecco il piano segreto Segui su affaritaliani.it

SPILLO/ 1. Giuliana e quei voti che mettono in crisi Lega e M5s : A Lega e M5s sono arrivati molti voti da chi vuole più sicurezza e cambiamento. Tuttavia per due forze d'opposizione è dura riuscire a costruire un Governo insieme. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:59:00 GMT)SPILLO/ Non bastano i pop-corn di Renzi a spiegare la disperazione della sinistra, di N. Berti200 NOMINE/ Da Cdp a Eni e Leonardo, il "veleno" che può spaccare M5s e Lega, di S. Luciano

Udine - Pietro Fontanini nuovo sindaco/ Risultati Elezioni - Lega batte Martines al ballottaggio per 280 voti : Elezioni Amministrative Udine, Risultati ballotaggio: Pietro Fontanini è il nuovo sindaco del capoluogo, battuto Martines e il Centrosinistra per 280 voti. Ancora trionfo Lega in Friuli(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:56:00 GMT)