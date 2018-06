I vizi italiani e le virtù della piccola impresa

Francesca Reggiani racconta i vizi e le virtù degli italiani con ironia e disincanto : Un viaggio ironico nella storia recente del Paese, a partire dalla politica. 'Il palleggio tra centro-sinistra e centro-destra è durato vent'anni, poi è arrivato il governo tecnico, che sosteneva di ...

Gli italiani non leggono i termini di servizio delle app che scaricano. Una ricerca : Gli italiani sono sempre più consapevoli delle loro tracce digitali, ma ancora poco inclini a leggere i termini di servizio delle app che utilizzano. A rivelarlo è una ricerca sui Big Data realizzata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, presentata a Roma l’otto ...

vizi italiani/Nulla cambia con i gattopardi dell'antipolitica : Tutti corrotti, nessuno corrotto. Ma non funziona così: il malaffare equamente distribuito, politicamente trasversale, non può valere come una spiegazione sociologica, figuriamoci come una ...

MotoGp - Dovizioso orgoglio tricolore : “in Ducati tutti italiani? Sono contento. Lorenzo è il mio primo avversario” : Andrea Dovizioso parla del prossimo appuntamento del Motomondiale e delle novità del mercato piloti che lo toccano da vicino Il settimo appuntamento del Motomondiale, che si disputerà a Barcellona, inizia con la consueta conferenza stampa del giovedì. Dopo la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello ed una settimana ricca di colpi di mercato, i piloti Sono attesi per un’altra prova del campionato mondiale di MotoGp, che li vedrà protagonisti ...

Governo - Faz : a rischio collaborazione con servizi segreti italiani : "La collaborazione fra servizi segreti italiani e tedeschi è a rischio": è quanto scrive il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung , Faz, , lanciando l'allarme dei responsabili della ...

Cittadini e PA - italiani cercano info e servizi su web e social : Roma, 21 mag. , askanews, Pubblica Amministrazione e social network, cosa chiedono i Cittadini? Quanto si fidano? Quali strumenti preferiscono per informazioni e servizi? Gli italiani restano ...

I Servizi segreti italiani monitorano la minaccia per gli attentati ai Mondiali : L’ombra dell’Isis si allunga sui Mondiali di calcio che inizieranno il 14 giugno a Mosca. «Uccideteli tutti» è lo slogan del Califfo in un poster con il coltello che squarcia la Coppa del mondo. A diffondere l’immagine è Site, (acronimo di Search for International Terrorist Entities), un istituto che monitora la propaganda online di gruppi jihadist...