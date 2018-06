allmusicnews

: I Sedona in radio dal 22 Giugno con il primo singolo “Auf Wiedersehen” - pest_vamonos : I Sedona in radio dal 22 Giugno con il primo singolo “Auf Wiedersehen” - musicaworldIT : I Sedona in radio dal 22 Giugno con il primo singolo “Auf Wiedersehen” - Sfwebzine : Sedona: in radio dal 22 Giugno con il primo singolo 'Auf Wiedersehen' -

(Di martedì 26 giugno 2018) Iindal 22con il“Auf Wiedersehen” Da Venerdi 22nelleitaliane “Auf wiedersehen”, ildel duo torinese, scritto da Dario Armenio e Anna Mantovani. Il brano rappresenta il saluto, in bilico tra un addio e un arrivederci, di chi ha deciso di estraniarsi da un mondo digitale in cui non si ritrova più, dove flussi ininterrotti di immagini artificiali prendono quotidianamente il sopravvento sulla spontaneità e sulle emozioni. “Auf wiedersehen”, canzone accompagnata dal videoclip girato in Toscana da Simone Gazzola e Marco Pilia, racconta il disagio di chi ha cercato invano un equilibrio anche in questa dimensione ma si è dovuto arrendere di fronte alla consapevolezza che il tempo, almeno nella sfera delle emozioni, cambia il mondo ma non te. “Questo progetto nasce ...