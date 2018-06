I rischi delle armi genetiche

Ariccia - i Geologi del Lazio al Workshop di Protezione Civile : “rischi naturali e gestione delle emergenze nei Colli Albani” : La Città Metropolitanadi Roma Capitale – Dipartimento VI “Pianificazione TerritorialeGenerale”- Servizio 3 -“Geologico, difesa del suolo eProtezione Civile in ambito metropolitano” nella persona delDott. Alessio Argentieri, in collaborazione con l’Ordine dei Geologidel Lazio ed il Comune di Ariccia, hanno organizzato nel pomeriggiodi venerdì 22 giugno, un Workshop sui rischi territoriali e sulsistema di ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Argentina a rischio - il Brasile si salva - Belgio a valanga : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Pacco bomba - l'avvocato rischia l'uso delle mani : Non sarebbe in pericolo di vita ma restano gravi le condizioni di Giampiero Delli Bovi, l"avvocato 29enne rimasto vittima, questa mattina, dell"esplosione di un Pacco bomba a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.In tarda mattina, intorno a mezzogiorno, i medici degli ospedali riuniti San Giovanni di Dio - Ruggi d"Aragona dove il professionista è stato trasferito e ricoverato, hanno presentato il bollettino medico sulle sue condizioni. ...

DIESELGATE - ARRESTATO CEO DI AUDI RUPERT STADLER/ Ultime notizie : procura "rischio occultamento delle prove" : DIESELGATE, ARRESTATO CEO di AUDI RUPERT STADLER: è accusato di frode e di aver contribuito alla alla diffusione di false certificazioni. Le Ultime notizie sullo scandalo(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:33:00 GMT)

Dieselgate - fermato l’a.d. di Audi «rischio di occultamento delle prove» : La Procura: «Rischio di occultamento delle prove» che giustifica l’arresto. Il manager coinvolto nel Dieselgate, lo scandalo sulla falsificazione delle emissioni dei moti diesel

Sconti obbligatori sulle assicurazioni delle auto rischio beffa per gli automobilisti virtuosi : La scatola nera, se fosse applicata al nostro complicatissimo sistema burocratico, registrerebbe una brusca frenata. Un testacoda che ora rischia di mandare fuori strada la tanto attesa riforma delle assicurazioni per le auto. Le novità, quelle che milioni di italiani aspettavano da quasi un anno, sarebbero dovute entrare in vigore il prossimo 10 l...

Lorsica - il borgo delle sete damascate rischia l’abbandono. Sindaco : “Sono scappati tutti. Futuro? Confido negli stranieri” : “Tutte le strade che vedete le ho fatte costruire, per collegare le frazioni più disperse tra i monti a scendere a valle. Ero sicuro che in questo modo i miei concittadini che andavano a cercare lavoro a valle, finendo ad abitare a Chiavari o a Genova, sarebbero tornati qui, non più costretti a percorrere lunghi sentieri a piedi per collegarsi al resto del mondo”. Ripercorre il suo primo mandato da Sindaco, nel lontano 1965, l’attuale primo ...

Info e orari delle audizioni di X Factor a Pesaro con Asia Argento a rischio per lutto : ?Le audizioni di X Factor a Pesaro per la dodicesima edizione del programma TV di Sky Uno sono in programma dal 9 all’11 giugno. Al via domani, sabato 9 giugno, la nuova tranche di audizioni di X Factor nella città di Pesaro, alla Adriatic Arena. La nuova fase di audizioni prevede la giuria al completo ma Asia Argento potrebbe non essere presente a causa di un lutto. Stamattina è giunta infatti la notizia della morte di Anthony Bourdain, ...

[L'esclusiva] La legittima difesa e il rischio Far West in Italia? E' solo questione di marchi delle armi : Mentre il governo propone di allargare le maglie della legittima difesa, Bobo spiega alla figlia che non corriamo il rischio di un Far West perché conta il marchio delle pistole. Con le Beretta siamo ...

Criptovalute e il rischio delle manipolazioni di mercato : Al di là del dibattito sulla loro validità dal punto di vista finanziario, le Criptovalute alimentano altri tipi di discorsi legati soprattutto alla loro sicurezza. Il Dipartimento di giustizia americano ha dovuto aprire tantissimi casi di frode in qualche modo legati all'utilizzo di questo controverso asset. Eppure le valute virtuali si basano su sistemi che teoricamente dovrebbero proteggere in misura maggiore rispetto al solito le ...

Carenza cronica di cannabis medica - rischio interruzione delle forniture : pazienti infuriati : I pazienti che fanno uso di cannabis sono tornati all'incubo di fine 2017, quando la Carenza cronica di cannabis aveva portato alla prima interruzione delle forniture di cannabis alle farmacie. La cannabis prodotta a Firenze nello Stabilimento farmaceutico militare (80/100 chilogrammi), e quella importata dall'Olanda (200 chilogrammi) non basta più.Continua a leggere

Salute - infarto e ictus : avere più di 2 figli mette a rischio il cuore delle donne : Uno studio condotto dall’Università di Cambridge e del Nord Carolina ha coinvolto oltre 8000 donne, ed è stato presentato alla conferenza della British Cardiovascular Society a Manchester: in base ai risultati, avere più di 2 figli avrebbe un impatto negativo sulla Salute della donna, in quanto gravidanza e parto determinano conseguenze significative sul sistema cardiovascolare, tanto che, si è osservato, le mamme di 5-6 figli incorrono in ...