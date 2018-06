I Queen e Adam Lambert incantano il Mediolanum Forum con un grande concerto

Blastingnews

(Di martedì 26 giugno 2018) Tanti i fan deiaccorsi da tutta Italia e dall'estero per questodello storico gruppo inglese in quel di Milano. I controlli anti-bagarinaggio, con verifica della rispondenza del nome sul biglietto con quello sul documento, sono stati serrati ma le code hanno corso fluide e guadagnare l’entrata è stata questione di una decina di minuti. Il palazzetto di Assago non si può dire che fosse gremito, ma l’affluenza è stata buona. La band non si è fatta attendere e ha iniziato la performance con Tear It Up, seguita dai primi versi di Seven Seas of Rhye. La scaletta presentata nella serata ricalca perfettamente quella già proposta nelle precedenti date europee del tour e comprende tutte le maggiori hit della mitica band che, orfana del suo poliedrico frontman, che dal 2011 si affida alla voce dell’americano, il quale dal palco ammette di non essere Freddy Mercury e ...