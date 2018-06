I migliori prodotti beauty per gli sport addicted

gqitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Chi fa palestra lo sa: il borsone deve essere light e contenere solo iindispensabili, soprattutto in fatto di. Ma di cosa non si può proprio fare a meno? Certamente di un prodotto wash che sia multifunzione per capelli, corpo e barba, ma anche di un olio styling disciplinante per essere pronto ad andare subito fuori a cena o a un aperitivo. Non può mancare nemmeno un prodotto che rilassi eventuali muscoli contratti o che dia una carica di energia ulteriore, così come un deodorante per rimanere freschi e profumati. Ecco allora i nostri 10preferiti per un perfettoborsone workout. Workout Wonder Ball, MIO Skincare: Una speciale miscela di ingredienti botanici attivi per donare sollievo a contratture e muscoli doloranti. Grazie al blend V-Tonic™ e l’estratto di arnica, equiseto, melograno e incenso, questo cocktail energizzante tonifica e ...