I lavoratori dei Centri per l' impiego al Consiglio regionale | Uguale trattamento

RIDERS - ASSESSORE RIZZOLI : VOGLIAMO MIGLIORARE WELFARE E SICUREZZA DEI lavoratori INTEGRANDO LE TUTELE ESISTENTI : A prescindere dai fatti di cronaca e senza demagogia, dobbiamo arrivare in tempi brevissimi a interventi che migliorino la vita di queste persone, come TUTELE assicurative per infortuni e danni a ...

Sciopero trasporti - a Napoli la protesta dei lavoratori Anm : 'De Magistris dimettiti' : Agenzia Vista, Napoli, 22 giugno 2018 Anm la protesta dei sindacati sotto Palazzo San Giacomo, sindaco dimettiti I lavoratori del trasporto pubblico dell'Anm protestano sotto Palazzo San Giacomo ...

Tesla licenzia il 9% dei lavoratori per fare un ritocchino ai conti : (Foto: Wired) Tesla ha deciso di chiudere il 2018 in positivo. Per farlo darà il via a un piano di ristrutturazione aziendale che prevede però un’ondata di licenziamenti. La società di Elon Musk infatti, sarebbe pronta a licenziare circa il 9% dei lavoratori. La società ha spiegato questi tagli in una comunicazione interna (poi riportata da Elon Musk su Twitter). I motivo sarebbe la rapida crescita registrata in questi anni, che avrebbe ...

Tesla si ridimensiona - via il 9% dei lavoratori : ROMA- E Tesla tornò tra i 'normali'. Che un costruttore di automobili sia costretto a rivedere la propria forza lavoro in base alle necessità del mercato non è certo una novità. Ma per la creatura di ...

S.U.L.P.I. - la protesta infinita dei lavoratori della fondazione di Rizziconi : Una simile risposta immediata, figlia di regole certe a garanzia del mondo produttivo e del lavoro, si rende oltremodo necessaria per evitare il ripetersi di simili situazioni dannose per l'intero ...

Ibl : Amazon e la sorte dei lavoratori interinali : Ibl: Amazon e la sorte dei lavoratori interinali – Ricorrere a forme flessibili di impiego è davvero il modo migliore per tutelare i lavoratori? Se lo chiede l’Istituto Bruno Leoni in un editoriale appena diffuso. Cosa vuol dire – scrive l’Istituto – che l’Ispettorato del lavoro ha individuato, in occasione di una verifica negli stabilimenti di Amazon, più di 1300 contratti di lavoro interinale da dover ...

Omicidio Soumayla - Fico al ghetto di San Ferdinando : “Porto condoglianze dello Stato. Diritti dei lavoratori siano garantiti” : “Porto le condoglianze dello Stato agli amici di Soumayla Sacko e alla famiglia che si trova in Mali. C’è una bambina di 5 anni che ha perso il padre”. Roberto Fico è la carica più altro dello Stato mai entrata nel ghetto di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove viveva il bracciante africano ucciso il 2 giugno perché stava prendendo, in un terreno abbandonato, alcune lamiere che servivano per costruire una baracca. È stata ...

Tabacco : TTI certifica la sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori per una tabacchicoltura più sicura e sostenibile : Garantire un’agricoltura sicura e sostenibile assicurando, nel contempo, una produzione dagli elevati standard qualitativi, il rispetto del territorio e dell’ambiente e il corretto trattamento dei diritti dei lavoratori, è uno degli obiettivi raggiunti da TTI – Trasformatori Tabacchi Italia attraverso un percorso di sensibilizzazione che ha portato le aziende della filiera tabacchicola a implementare i programmi ALP (Agricoltural Labour ...

Riforma pensioni - il governo studia le nuove norme sull'uscita dei lavoratori : governo Conte gia' a lavoro per riaprire il cantiere sulla previdenza: come promesso in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, l'unico modo per modificare in meglio il sistema previdenziale italiano sarebbe quello di introdurre un meccanismo di flessibilita' in uscita [VIDEO] attraverso Quota 100 e implementando Quota 41, provvedendo così a cancellare, o per lo meno modificare radicalmente, la tanto odiata Riforma Fornero. ...

Per la riforma pensioni il governo studia le nuove norme sull'uscita dei lavoratori : governo Conte già a lavoro per riaprire il cantiere sulla previdenza: come promesso in campagna elettorale da Lega e Movimento 5 Stelle, infatti, l'unico modo per modificare in meglio il sistema previdenziale italiano sarebbe quello di introdurre un meccanismo di flessibilità in uscita attraverso Quota 100 e implementando Quota 41, provvedendo così a cancellare, o per lo meno modificare radicalmente, la tanto odiata riforma Fornero. Ipotesi non ...

Operai Fiat Pomigliano licenziati - l’immagine del padrone conta più della sofferenza dei lavoratori : Alle tre del pomeriggio, la telefonata degli amici di Pomigliano, stralunati. Hanno appena appreso il contenuto della sentenza con la quale, dopo quattro anni di attesa (Tribunale del Lavoro, Corte d’Appello, Corte di Cassazione: il tempo disumano del giudizio) è stato emesso il giudizio definitivo sulla loro possibilità di esistenza, che consiste nell’avere ancora un lavoro. La Corte di Cassazione dà definitivamente torto ai cinque Operai ...

Morto il nipote di Alda Merini - scompare l'ex senatore amico dei lavoratori : Mi ha insegnato che l'azione sociale e politica deve sempre sforzarsi di capire il nuovo, se vuole proporsi di guidare il cambiamento'. Invece il costituzionalista Stefano Ceccanti ha sottolineato: '...

Ipercoop di Avellino chiude/ Coop : protesta dei lavoratori - scritta una lettera a Papa Francesco : IperCoop di Avellino chiude, 139 dipendenti licenziati: i lavoratori hanno organizzato una protesta contro la decisione e hanno scritto una lettera a Papa Francesco(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:27:00 GMT)

L’Associazione Docenti per i Diritti dei lavoratori : “buon lavoro al ministro Bussetti” : Il nuovo ministro dell’Istruzione Marco Bussetti riceve dall’ Associazione Docenti per i Diritti dei Lavoratori gli auguri di buon lavoro. Il Presidente Pasquale Vespa (AnDDL), in un comunicato stampa, manifesta il pensiero dei Docenti precari che si dicono “sicuri che la linea politica sul precariato scuola sarà nel solco delle linee programmatiche illustrate ai Docenti […] L'articolo L’Associazione Docenti per i ...