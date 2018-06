I 234 migranti a bordo della Lifeline potrebbero sbarcare a Malta ma La Valletta non

fanpage

: 'La nave Lifeline con 234 migranti a bordo potrebbe sbarcare a Malta'. L'annuncio del portavoce del governo francese - HuffPostItalia : 'La nave Lifeline con 234 migranti a bordo potrebbe sbarcare a Malta'. L'annuncio del portavoce del governo francese - RaiNews : #Lifeline, una 'soluzione europea sembra emergere' per la nave bloccata nel Mediterraneo con 234 migranti a bordo.… - leotambe : RT @HuffPostItalia: 'La nave Lifeline con 234 migranti a bordo potrebbe sbarcare a Malta'. L'annuncio del portavoce del governo francese ht… -

(Di martedì 26 giugno 2018) La navecon a234potrebbe. Ad annunciarlo è stato il portavoce del governo francese questa mattina., però, ha fatto sapere di non aver ancora preso alcuna decisione in merito e nel frattempo la nave rimane in balia del maltempo in mezzo al Mar Mediterraneo.