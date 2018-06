Hopman Cup – Roger Federer conferma la sua presenza | giocherò con Belind Bencic

sportfair

: #Federer inizierà il 2019 con la consueta #HopmanCup - sportface2016 : #Federer inizierà il 2019 con la consueta #HopmanCup - laregione : Federer e Bencic tornano alla Hopman Cup #tennis -

(Di martedì 26 giugno 2018)hato la suaallaCup 2019: il tennista svizzero farà coppia confarà il suo debutto a Perth, nellaCup, per la stagione 2019. Il torneo esibizione australiano, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio 2019, vedrà lo svizzero gareggiare assieme alla connazionale. “È un ottimo punto di partenza per la stagione ed è chiaramente il modo ideale per prepararsi agli Australian Open“, ha dichiarato. Attesi al via nel torneo a squadre anche i tedeschi Alexander Zverev e Angelique Kerber, finalisti dell’ultima edizione. L'articoloCup –la suaconSPORTFAIR.