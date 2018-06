Hockey prato | l’Italia si raduna a Dortmund | 22 azzurre convocate | corsa verso i Mondiali

Hockey prato : super Italia in amichevole - Francia travolta 7-0 : È grande Italia in quel di Roma, dove la nazionale di Hockey su prato femminile è in raduno per preparare al meglio l’appuntamento dell’anno, quello dei Mondiali di Londra. Le azzurre al CPO Acqua Acetosa di Roma si sono imposte nella seconda volta in amichevole con la Francia, questa volta dominando in lungo e in largo con le cugine transalpine e chiudendo l’incontro per 7-0. A segno Garraffo, Vynohradova (2), Socino, Pacella, ...

Hockey prato - Italia-Francia 3-1 : le azzurre viaggiano verso i Mondiali - vinto il test match a Roma : L’Italia prosegue la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Hockey prato che si disputeranno a Londra dal 21 luglio. Le azzurre hanno sfidato la Francia nel primo test match di avvicinamento alla rassegna iridata. Al Centro Giulio Onesti di Roma, le ragazze del CT Roberto Carta si sono imposte con un autorevole 3-1 grazie alle reti di Carta, Braconi (brava a concretizzare una percussione di Pessina sulla destra) e Mastronardi ...

Hockey prato - Coppa Italia 2018 : l’Amsicora in trionfo! Battuto il Bonomi in finale agli shoot-out : finale più emozionante non poteva esserci. Una partita carica di tensione e di occasioni da entrambi i lati, che si è conclusa con il giusto epilogo, quello degli shoot-out. L’Amsicora sfrutta un Marcello Manca super e trionfa nella Coppa Italia di Hockey su prato maschile: 4-3 al Bonomi e trofeo conquistato per i sardi che tornano ad esultare dopo un paio di anni sottotono. A sbloccare l’incontro sono i lomellini che vanno a segno ...

Hockey prato : un pareggio - una vittoria e una sconfitta per l’Italia nei test amichevoli in Scozia : Luci ed ombre, ma sicuramente alcune note positive in vista dell’appuntamento dell’anno: i Mondiali di Londra. La nazionale italiana di Hockey su prato femminile sta provando a preparare al meglio l’appuntamento iridato e in questi giorni è volata in Scozia per disputare un raduno in quel di Glasgow, nel quale ha affrontato per tre volte in amichevole la nazionale di casa. Un pareggio, una vittoria ed una sconfitta per ...

Hockey prato - l’Italia verso i Mondiali : 22 azzurre convocate per il collegiale : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Hockey prato femminile che si disputeranno a Londra (Gran Bretagna) dal 21 luglio al 5 agosto. Quella che sulla carta è una delle Nazionali più forte di tutti i tempi si è qualificata alla rassegna iridata per la prima volta nella storia e proverà a farsi largo in un torneo molto complicato sotto il profilo tecnico. Le azzurre continuano a lavorare alacremente ...

Hockey prato - Coppa Italia femminile 2018 : la Lorenzoni fa doppietta - CUS Pisa battuto agli shoot-out : C’è la doppietta per l’HF Lorenzoni: dopo il titolo conquistato nel campionato, alla compagine piemontese arriva anche il trionfo nella Coppa Italia di Hockey su prato femminile, tornata a disputarsi dopo ben sei anni. Nella finale la Lorenzoni ha battuto le rivali del CUS Pisa per 3-2 dopo i tiri di shoot-out (1-1 il risultato parziale al termine dei tempi regolamentari). Decisiva Sara Sorial, portiere della Lorenzoni, che ha parato ...

Hockey su prato - serve un responsabile per una procedura : il presidente federale dà l’incarico (pagato) a suo fratello : Lo sport italiano è un po’ come una grande famiglia. Lo dimostra la piccola Federazione dell’Hockey su prato (Fih): serviva un responsabile per un appalto, lo ha fatto il fratello del presidente. C’è il nome di Sergio Mignardi, numero uno federale, sotto la delibera che nominerà il geometra Massimo Mignardi come responsabile unico del procedimento della procedura negoziata che riguarda il PalaTazzoli di Torino, dove nei prossimi tempi andrà ...

Hockey prato - EHL 2018 : HC Bloemendaal nuovamente campione - battuto l’SV Kampong : L’HC Bloemendaal torna campione di EHL: gli olandesi sfruttano il fattore campo nelle Final Four della massima manifestazione europea per club di Hockey su prato e si portano a casa il terzo titolo dopo quelli vinti nel 2009 e 2013. Battuta in finale, nel derby tutto olandese, l’SV Kampong, con un nettissimo 8-2 (ricordiamo che con le nuove regole usate per la manifestazione il gol su azione vale 2 punti, dunque con il punteggio ...

Hockey prato - le convocate dell’Italia per i raduni di Roma e Glasgow. Azzurre verso i Mondiali : Roberto Carta, CT della Nazionale Italiana di Hockey femminile, ha convocato 22 atlete in vista di un doppio raduno che si svolgerà a Roma e a Glasgow nella prima metà del mese di giugno. L’Italia sta lavorando alacremente in vista dei Mondiali che si disputeranno a Londra tra meno di sessanta giorni. Alcune Azzurre (primo gruppo) si ritroveranno al Giulio Onesti il prossimo 3 giugno, poi si uniranno altre compagne (secondo gruppo) il 9 ...

Hockey prato - A1 2018 : doppio turno - lotta scudetto apertissima. Risultati e classifica : La lotta scudetto è apertissima dopo il doppio turno del campionato maschile di Hockey su prato: sole due lunghezze di vantaggio per il Bra, stoppato ieri sul pareggio dalla Ferrini, sulla Tevere EUR che va a caccia di una clamorosa vittoria con una due giorni strepitosa. Attaccato anche il Bonomi, a -4 dalla vetta: ancora davvero emozionante sarà la battaglia per il titolo. Andiamo a rivivere le due giornate con i Risultati e la classifica ...

Hockey prato femminile - A1 2018 : HF Lorenzoni campione d’Italia! : Trionfo con una giornata d’anticipo per l’HF Lorenzoni nel campionato di A1 di Hockey prato femminile: le piemontesi tornano a trionfare nella massima seria a cinque anni di distanza dall’ultimo successo. Campionato totalmente dominato per le ragazze di Bra: decisivo il 2-1 odierno sul CUS Pisa per chiudere i conti. Ad inseguire infatti c’è l’Amsicora, staccata però di cinque lunghezze quando manca solo un incontro ...