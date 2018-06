Heroki arriva su Nintendo Switch

gamerbrain

(Di martedì 26 giugno 2018) Rilasciato inizialmente in esclusiva iOS,sarà disponibile anche sua partire dal 20 Luglio, con la possibilità di prenotarlo già dal 30 Giugno con uno sconto del 30%.suIl pacifico villaggio di Levantia è in pericolo, il Dr N Forchin e il suo complice Vapor hanno rubato l’Emerix, un potente amuleto. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli su questo nuovo platform: Oltre 10 ore di gameplay Vola e combatti nei tanti stage colorati Potenzia i tuoi attacchi e padroneggia nuove abilità per risolvere i puzzle e superare le sfide Utilizza i potenziamenti come Shield, Hourglass e Aeroblade contro i nemici Trova tesori nascosti e colleziona tanti oggetti Esplora i 4 mondi ricchi di segreti Incontra e stringi amicizia con vari personaggi Affronta epiche boss ...