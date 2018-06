Guerra dazi | un braccio di ferro da $200 miliardi

Borsa : Asia fiacca - timori Guerra dazi : ANSA, - MILANO, 26 GIU - Mercati di Asia e Pacifico sotto scacco per le tensioni commerciali tra Stati Uniti e le altre economie economie mondiali, compresa la Cina. Shanghai perde lo 0,81%, e Hong ...

I timori sulla Guerra dei dazi affossano le Borse - Milano chiude in forte calo - -2 - 44% : I timori di una guerra commerciale dovuta a nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti ha affossato la Borsa di Milano , -2,4%, , in linea con i listini europei e con l'andamento negativo di Wall Street. ...

Banque de France - Guerra dazi e situazione Italia minacciano finanza francese : Teleborsa, - La politica economica statunitense e la situazione in Italia rappresentano una minaccia per la stabilità della finanza Francese. A dirlo è la Banque de France nel consueto report ...

Guerra DEI DAZI/ C'è un made in Italy che resiste - comunque - : L'export crescerà quest'anno del 5,8%. Grazie al riposizionamento verso i comparti a maggiore valore aggiunto. Ma ora servono più infrastrutture.

Guerra DEI DAZI/ C'è un made in Italy che resiste (comunque) : L'export italiano crescerà quest'anno del 5,8%. Grazie al riposizionamento verso i comparti a maggiore valore aggiunto. Ma ora servono più infrastrutture.

Il reddito di cittadinanza secondo Di Maio e la Guerra dei dazi. Di cosa parlare a cena : I vaccini, il reddito di cittadinanza, gli sbarchi. I vaccini, il reddito di cittadinanza, gli sbarchi. Ripetere un'altra volta e ricominciare il giro. I due poli carichi, Di Maio e Salvini, si attirano e si respingono e intanto fanno girare argomenti e li fanno rigirare. A cena potremmo chiederci e

Guerra dei dazi Usa-Cina : come si è arrivati a questo punto? : L'escalation Troppo poco per Trump che nota come gli articoli scelti siano di poco ointeresse per l'economia Usa, perciò il 29 maggio avvisa via Twitter altre liste di proscrizione su prodotti "Made ...

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per Guerra commerciale globale (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Tornando ai numeri veneti - prosegue il Presidente - nei primi tre mesi del 2018 l’export del made in veneto dei settori a più alta concentrazione di PMI verso gli Usa (Paese verso il quale siamo la regione più esposta in Italia con esportazioni che valgono l’1,76% del v

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per Guerra commerciale globale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - A livello nazionale, nelle valutazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio, gli effetti di uno shock protezionistico sull’economia italiana sono sintetizzati in una minore crescita, in volume, nel 2018 dello 0,5% del PIL rispetto allo scenario base, riduzione che si amp

Dazi : Confartigianato veneto - allarme rosso per Guerra commerciale globale : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - “50, 100, 200 miliardi. Gli importi dei Dazi messi in campo dall’amministrazione Trump verso la Cina e viceversa, aumentano di giorno in giorno. Le sanzioni verso la Russia da parte della UE sono appena state riconfermate (contrario il nostro Governo). E sono da poco e

Jeans - alcol e sigarette : inizia la Guerra dei dazi Ue-Usa : E' iniziata la guerra dei dazi. La Commissione Ue ha adottato il regolamento che fungerà...

Coldiretti - dazi : la Guerra commerciale si estende alla tavola : Dopo le contromisure Ue si teme ora una pericolosa escalation a tavola con gli Stati Uniti tanto che è già sul tavolo di Trump l’aumento fino al 50% dei dazi antidumping sulle importazioni di olive spagnole che potrebbero estendersi agli altri prodotti agroalimentari comunitari sostenuti dalla Politica Agricola Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’adozione da parte della Commissione Europea del regolamento in vigore il 22 ...

Borse : motto d'orgoglio - ma Guerra dazi fa bruciare al Dow Jones guadagni 2018 : Non contento dell'escalation della guerra commerciale con la Cina e il resto del mondo, Donald Trump prima ancora che Pechino facesse in tempo a rispondere alle sue minacce rincara la dose, promettendo di imporre altri dazi su beni alimentari cinesi per 450 miliardi di dollari ...