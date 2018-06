Guasto sulla Stazione spaziale | fuori uso il sistema di rimozione della CO2 | gli

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) a bordo Internazionale: il problema riguarda il modulo di dell'anidride carbonica sul lato statunitense ISS. L'equipaggio non è a rischio, perché il di CO2 viene compensato dal lato russo. "Uno dei due sistemi di del biossido di carbonio nel segmento degli Stati Uniti è andato uso. Tuttavia, questo ha un analogo funzionante nell'altro modulo, che ora sta operando sotto pressione per compensare per il fallimento del primo. Oggi gli astronauti dovranno riparare la valvola guasta per rendere di nuovo operativo il", ha dichiarato una fonte a Baikonur.