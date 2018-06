Gruppo Cap | contest su Instagram per festeggiare 90 anni attività

CapiGruppo e oratori. Il Pd giovane in ripartenza a Montecitorio : Roma. L’apparenza, a guardare il Pd d’opposizione agli albori del governo gialloverde, è quella di un corpaccione spiaggiato (tanto che paiono sospese, nella generale catatonicità d’umore, persino le polemiche interne dei primi giorni post voto). E però, nel nuovo Parlamento o nei ranghi delle Commi

Gruppo Volkswagen - Con QuantumScape per le batterie allo stato solido : Il Gruppo Volkswagen ha creato una nuova joint venture con la californiana QuantumScape, una startup della Stanford University specializzata nello sviluppo delle batterie allo stato solido. Il colosso tedesco ha incrementato la propria partecipazione economica nell'azienda statunitense, diventandone il principale azionista automotive a seguito di un investimento di 100 milioni di dollari (85,8 milioni di euro).Su strada nel 2025. La ...

CapiGruppo maggioranza a Fiorita : 'Cambiavento sì - ma con... Costanzo' : C'è di più: lo stesso professore, riferendosi alla nostra precedente nota stampa, parla di comunicato pomposo e confuso che si infrange in modo fragoroso contro i contenuti della politica trasparente ...

A Torino il capoGruppo della Lega Fabrizio Micca ha chiesto di revocare la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano : Dopo la scorta, anche la cittadinanza onoraria. Sulla scia delle parole del ministro Salvini a proposito dell'eventualità di ritirare la protezione statale a Roberto Saviano, ora la Lega di Torino torna a chiedere la revoca del riconoscimento conferito allo scrittore nel 2008. La richiesta è del capogruppo del Carroccio in Sala Rossa, Fabrizio Ricca, che ci aveva già provato nel 2014, e che ora ha presentato una mozione per ...

Gruppo Cap : depuratore Pero ospita 4 studenti per tirocinio su ciclo acqua : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato dei 200 comuni dell’hinterland milanese, apre le porte dell’impianto di depurazione di Pero a quattro studenti delle classi terze dell'istituto professionale per l'Industria e l'Artigianato Ettore Majorana di Cernusco Su

Gruppo Cap : depuratore Pero ospita 4 studenti per tirocinio su ciclo acqua (2) : (AdnKronos) - Obiettivo dell'iniziativa, far conoscere e approfondire la complessità del sistema di depurazione: dalle procedure in uso a tutte le fasi del ciclo di trattamento delle acque reflue e dei fanghi, fino ad arrivare alla produzione di biogas, esempio virtuoso di riutilizzo dello scarto ot

Senato : Misiani eletto capoGruppo Pd in commissione bilancio : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Il Senatore bergamasco Antonio Misiani è stato eletto capogruppo del Pd in commissione bilancio del Senato. "Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato -scrive Misiani in una nota-. E' un incarico di grande responsabilità che cercherò di svolgere nel mig

Palermo - il capoGruppo del M5s contro Salvini : “Su migranti - rom e caso Regeni solo propaganda e spot superficiali” : Un lungo post su facebook per attaccare la linea dell’alleato di governo: Matteo Salvini. Se lunedì l’offensiva razzista sul censimento dei rom del ministro dell’Interno aveva provocato segnali di divergenza politica da parte di Luigi Di Maio e del senatore Nicola Morra, oggi è Ugo Forello, leader del M5s a Palermo, che si dissocia pubblicamente dal leader della Lega. “La crisi culturale e sociale che attraversiamo è ...

Incidente in autostrada per un Gruppo di fedeli diretti a Capo Nord - cinque feriti : Capannori , Lucca, , 15 giugno 2018 - Erano partiti per Capo Nord venerdì mattina, ma per il gruppo di parrocchiani di Lammari , un frazione di Capannori, il viaggio si è interrotto in Svizzera . Il ...

CapiGruppo in seduta a Palazzo D'Aimmo - priorità alle nomine - : La maggioranza di Palazzo D'Aimmo accelera sulla ricostituzione degli organi degli enti subregionali, a partire da quelli considerati strategici per l'azione di governo: Molise Acque e Arsarp Ieri ...

Stadio della Roma - il capoGruppo M5S Ferrara si autosospende : 'Io sono sereno - chi ha sbagliato pagherà' : ' Chi ha sbagliato pagherà. Io sono sereno ed estraneo alla vicenda perché non ho nulla da nascondere. Ho fiducia nella magistratura e spero che si faccia chiarezza al più presto. Ho deciso di ...

Nuovo stadio della Roma - arrestate nove persone : indagato anche il capoGruppo M5s : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone (consulente M5s) e l'imprenditore Luca Parnasi. indagato anche il grillino Paolo Ferrara

“Il ragazzo si farà”. D’Uva - il capoGruppo sommelier in cerca di carisma : Roma. La notizia dell’investitura, a quanto pare, gli è arrivata direttamente a casa. Nel senso che di essere stato scelto quale nuovo capogruppo del M5s alla Camera, Francesco D’Uva lo ha saputo nella sua Messina, dove in queste settimane il chimico trentenne, appassionato di Fabrizio De André e de