Grillo - sinistra ringhia contro di noi : Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie, le invocano, tifano per le buche a Roma e guardano al mondo con la stessa fregola degli appassionati di B Movie Horror, roba che indurrebbe alla ...

Grillo : “C’è chi gufa e spera che il governo Lega-M5s naufraghi il prima possibile. La sinistra frou frou ha creato il caos” : “Gufi” spera no che il governo Lega-M5s “ naufraghi il prima possibile”. Beppe Grillo dopo le polemiche per la scelta dell’esecutivo di chiudere i porti alla nave Aquarius che ha salvato 629 migranti, ha pubblicato un post sul blog dove respinge le ricostruzioni di malumori interni e soprattutto nega che ci sia un inseguimento del Carroccio sul suo stesso terreno. “Da prima del suo varo”, si legge nel ...

Grillo : Di Maio lavora bene. Idee non sono di destra o sinistra : Grillo: dimostrato di poterci sedere con chiunque Roma – Di seguito le parole rilasciate ai ai microfoni di Night Tabloid da Beppe Grillo. Le sue dichiarazioni saranno trasmesse questa sera su Rai2 alle 23.15. Come sta lavorando Di Maio? “Benissimo”, risponde Beppe Grillo. Ed i ragazzi stanno lavorando bene? “Benissimo! Abbiamo dimostrato di sederci con chiunque. Le Idee non sono né di destra né di sinistra. sono buone, ...