Grillo maramaldo col Pd

(Di martedì 26 giugno 2018) "Riconosco che la parte del leone, nel togliere di mezzo il Pd dai Comuni di quasi tutto il Paese, non è stata nostra, non è una vittoria del MoVimento. Questa constatazione paradossalmente solleva un po'; perché la rabbia disperata dei sodali dell'intellighenzia piddina è davvero impressionante". Beppe, dal suo blog, commenta il voto amministrativo, sostenendo che "il livor furioso che si è scatenato nei cervelli che fiancheggiano la sinistra sta tracimando oltre ogni ragionevolezza"."Sono talmente arrabbiati - scrive- che pregano per le disgrazie, le invocano, tifano per le buche a Roma e guardano al mondo con la stessa fregola degli appassionati di B Movie Horror, roba che indurrebbe alla scaramanzia persino l'aspirapolvere per il popcorn"."Quale cortocircuito cerebrale li ha trascinati dalla fantasia di 'stare a guardare con il ...