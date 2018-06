Grillo | “Intellettuali della sinistra ringhiano che siamo fascisti” E attacca Amendola

ilfattoquotidiano

: Grillo: “Intellettuali della sinistra ringhiano che siamo fascisti”. E replica ad Amendola: “Campa con gioco d’azza… - fattoquotidiano : Grillo: “Intellettuali della sinistra ringhiano che siamo fascisti”. E replica ad Amendola: “Campa con gioco d’azza… - Steno5Stelle : RT @fattoquotidiano: Grillo: “Intellettuali della sinistra ringhiano che siamo fascisti”. E replica ad Amendola: “Campa con gioco d’azzardo… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Grillo: “Intellettuali della sinistra ringhiano che siamo fascisti”. E replica ad Amendola: “Campa con gioco d’azzardo… -

(Di martedì 26 giugno 2018) L’analisi del voto post amministrative di Beppeè contro “gli intellettualichefascisti”. E ancora: “Sono talmente arrabbiati che pregano per le disgrazie”. Quindi la replica all’attore Claudioe allo scrittore Edoardo Albinati che hanno criticato nei giorni scorsi le politiche sull’immigrazione del governo Lega-M5s. Il garante del Movimento, da tempo defilato rispetto alla cronaca, è intervenuto sul blog con un post di commento dopo i risultati dei ballottaggi dello scorso weekend e alla luce delle prime reazioni sull’esecutivo Conte. “Sono Imole Amare (un pensiero per l’intellighenzia” italiana)”, è il titoloriflessione firmata dal comico e, come ormai d’abitudine, “dal suo neurologo”. “Macron ci insulta pure lui”, ...