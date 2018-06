Grandi Laghi del Nord America | il lago Huron visto dallo spazio FOTO

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra il, il secondo più grande dei cinquedel. Delimitato ae ad est dalla provincia canadese dell’Ontario ed a sud e ad oveststato del Michigan negli Stati Uniti, ilè stato il primo deiad essere visitato dagli europei nel 1615. Questa immagine mette in risalto le produzioni agricole che costituiscono una presenza dominante nella regione, dove le condizioni sono ideali per la coltivazione di mais, soia e fieno. I blocchi colorati visibili nell’immagine mostrano le colture in crescita organizzate in una struttura a griglia, che è tipica delle pratiche agricolene. Questa immagine mostra inoltre tracce di sedimenti e fioriture di alghe lungo la costa, una delle conseguenze dell’intensa attività agricola in una regione che ...