ilsole24ore

: Grandi comuni, il centrodestra batte il centrosinistra 42 a 31 - sole24ore : Grandi comuni, il centrodestra batte il centrosinistra 42 a 31 - chiaragbartoli : RT @CleoLiCalzi: Sono 5milioni i poveri in Italia secondo - CleoLiCalzi : Sono 5milioni i poveri in Italia secondo -

(Di martedì 26 giugno 2018) Il Pd appare come il vero perdente di questa consultazione elettorale. E in gran parte lo è. Ma se si guardano i numeri nel loro complesso il quadro reale non corrisponde interamente a quello simbolico. Il Pd ha pur sempre vinto 31superiori ai 15mila abitanti contro i 42 del centro-destra...