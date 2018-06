Governo sotto esame | le assegnazioni provvisorie

Borghi e Bagnai al Governo : Bond e Borse sotto stress : Ora i trader credono un po' meno alle promesse del ministro dell'Economia Giovanni Tria sul fatto che l'Italia rimarrà a fare parte dell' area euro e che la moneta unica non è in discussione. Tria è ...

Fisco - scoperti 1000 grandi evasori. Governo : sanatoria per cartelle sotto i 100mila euro : La Guardia di Finanza rende pubblici i dati sull'evasione fiscale: mille i grandi evasori, 13mila quelli totali. E intanto il Governo con la proposta di Salvini punta a sanare le cartelle Equitalia ...

Il sottosegretario non ricorda i ministri del suo Governo : Il sottosegretario per le Infrastrutture Armando Siri , Lega, non sapeva che Toninelli , M5S, fosse Ministro alle Infrastrutture. E stiamo parlando del medesimo governo di cui lui stesso fa parte. La ...

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) nel 2015 : scambiò centro culturale per ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Simbox Iliad sotto esame del Governo - fuorilegge o no? : Simbox e legalità, forse un abbinamento non del tutto corretto. È almeno il pensiero di Tim che ha presentato formale richiesta di verifica della procedura di attivazione di una nuova SIM tramite il tanto contestato Simbox, tra l’altro introvabili. Violano la legge Pisanu del 2005 varata per contrastare il terrorismo, questo è quello che crede l’operatore blu che di italiano ormai ha ben poco e Iliad è andato ad infoltire il numero ...

Governo : M5S Cede Su Tutto Alla Lega Ecco i 9 Viceministri e 39 i Sottosegretari TUTTI I NOMI : Roma - "Sono 45" le NOMIne decise dal Consiglio dei ministri per i Viceministri e Sottosegretari di Stato. I Viceministri sono 6 e 39 sono invece i Sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine del Cdm. "Non abbiamo parlato di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì". Lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro al termine del ...

Governo Conte - il giuramento dei viceministri e dei sottosegretari : 14 giugno 2018 - I viceministri e i sottosegretari hanno giurato ieri nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta a Palazzo Chigi in presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Di seguito tutti i nomi scelti dal Consiglio dei Ministri del 12 giugno scorso: Presidenza del Consiglio dei ministri- Guido GUIDESI, Vincenzo SANTANGELO, Simone VALENTE (Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta) - Mattia FANTINATI (Pubblica ...

Governo Conte - dalla sottosegretaria amica di Cosentino ai dibattiti sulla “negritudine” : ecco chi sono i sottosegretari : Di tweet del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia è già pieno il mondo (di internet): quella volta che disse che ancora non crede allo sbarco sulla Luna, l’altra in cui paragonava l’uscita di Imagine a “Italia5Stelle“, l’altra ancora in cui si felicitava del fatto che il Restitution Day era “più rivoluzionario dagli omicidi di Falcone e Borsellino” (notevole anche per la difficile ...

Complottisti - signoraggisti e nostalgici della Lira : ecco i sottosegretari del Governo Conte : C'è Sibilia che non crede allo sbarco sulla luna, Bitonci che parla di "negritudine" e decine di altre assurdità. Abbiamo raccolto le più incredibili dichiarazioni dei 45 politici nominati nel "governo del Cambiamento" Esclusivo: la flat tax di Matteo Salvini è un'idea di un bancarottiere" governo Conte, la lista dei viceministri e dei sottosegretari " Il meglio del peggio del Carlo Sibilia pensiero"

Il consiglio dei ministri completa la squadra di Governo con 45 nomine tra viceministri e sottosegretari

Il sottoGoverno parla russo : L'infido vento nel Cremlino soffia nei corridoi nella Farnesina. E non solo. La chiave, per comprendere l'ispirazione di fondo, sulla nomina dei sottosegretari, è questa. Non le chiacchiere su Cencelli, ripartizioni, equilibrio di correnti. Quel senso di pudore istituzionale che aveva portato alla nomina di Enzo Moavero agli Esteri, figura rassicurante per l'Europa e il Quirinale, è stato travolto, nella nomina di sottosegretari e ...

Abruzzesi al Governo : Gianluca Vacca sottosegretario ai Beni culturali : Eletto nel 2013 in Parlamento per la circoscrizione Abruzzo, Vacca in passato ha fatto parte della commissione Cultura, scienza e istruzione alla Camera. Riconfermato in Parlamento alle ultime ...