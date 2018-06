Governo e annunci | sei consigli dei ministri | ma un solo decreto

"La nave Lifeline con 234 migranti a bordo potrebbe sbarcare a Malta". L'annuncio del portavoce del Governo francese : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. Lo ha reso noto il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando all'emittente radiofonica Rtl. "Ora - ha affermato - sembra emergere una soluzione europea con un possibile sbarco a Malta".Griveaux ha spiegato che lo sbarco sarebbe il frutto di una conversazione tra il presidente Macron e il premier maltese Joseph Muscat.

Riforma Pensioni 2018/ Cgil - “cancellare Fornero? Basta inutili annunci del Governo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo Lega-M5s: Quota 100 e taglio Pensioni d'oro nel 2019? L'addio all'Ape Sociale e il "caso dei 64 anni d'età", le novità(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:54:00 GMT)

Governo. Bernini - stop annunci vuoti : Come in altre occasioniil vicepremier sbaglia i conti e sarà Tria a spiegarglielo.Ieri, il ministro dell'Economia gli ha già comunicato che per il2018 non potranno essere approvate nuove leggi di ...

Governo : Fornaro (Leu) - ora ministri parlino con atti - basta annunci : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Con gli annunci, le dichiarazioni, le dirette Facebook e Twitter si può fare propaganda ma governare una grande nazione come l’Italia è un’altra cosa. Ora che finalmente dopo 100 giorni Governo e Parlamento sono pienamente funzionanti, ci attendiamo che i ministri parlino con atti e la finiscano con questa alluvione di parole buone solo per la comunicazione”. Lo afferma il capogruppo di ...

Afghanistan - il Governo annuncia proroga della tregua con i talebani : Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani Continua a leggere L'articolo Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani proviene da NewsGo.

Aquarius - il Governo di Madrid annuncia : “Attesa per domenica a Valencia” : Aquarius, il governo di Madrid annuncia: “Attesa per domenica a Valencia” Le tre imbarcazioni che si sono suddivise i 629 migranti hanno momentaneamente virato verso la Sardegna a causa del maltempo. Ma Salvini assicura: “arriveranno in Spagna” Continua a leggere L'articolo Aquarius, il governo di Madrid annuncia: “Attesa per domenica a Valencia” proviene da NewsGo.

Governo - Lanièce annuncia astensione : Secondo Lanièce "la stabilità dei conti e la collocazione europea sono elementi a garanzia della nostra economia e dei risparmiatori; l'Italia ha bisogno di una politica che consolidi la crescita e ...

Pensioni e quota 100 - Boeri : “Pronti a collaborare - ma annunci del Governo siano precisi” : Il presidente dell’Inps mette subito le mani avanti sui primi proclami del neo ministro del Lavoro: “Siamo pronti a collaborare a mettere in atto le decisioni che verranno prese. L’unica cosa che chiedo è che gli annunci siano precisi – ha detto Tito Boeri a SkyTg24 a proposito delle ultime dichiarazioni di Luigi di Maio -: se si parla di quota 100, vuol dire che un lavoratore che ha 60 anni di cui 40 di contributi potrà andare ...

Migranti - FI apre al Governo "Sì allo stop a sbarchi e Ong" L'annuncio di Maurizio Gasparri : "E' stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all'unanimita' nella commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop agli sbarchi. Il nuovo ministro dell'Interno Salvini fa bene a ripartire dalla questione delle Ong Segui su affaritaliani.it

Il video di Silvio Berlusconi che annuncia la sua opposizione al Governo Conte : Ha detto che Forza Italia si opporrò al populismo, al pauperismo e al giustizialismo di questo governo che vuole «conciliare valori e programmi diversi se non addirittura opposti» The post Il video di Silvio Berlusconi che annuncia la sua opposizione al governo Conte appeared first on Il Post.