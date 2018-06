Governo | Di Maio | “No alla riforma europea sul copyright | è bavaglio alla Rete Pronti a

Di Maio : sburocratizzazione al centro azione di questo Governo : Roma – Di seguito le parole di Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del lavoro. “La modalità che applicheremo ancora è quello della sburocratizzazione, della ricognizione di tutto ciò che non serve. La sburocratizzazione sia al centro dell’azione di questo governo, che non deve fare tanti provvedimenti di legge, ma il giusto. E dall’altra parte abolire quegli strumenti che hanno vessato le imprese, ...

Reddito di cittadinanza - Governo diviso. Di Maio a Tria : «Capisco le preoccupazioni ma è la priorità» : Tria ha promesso l'impegno dei tecnici dell'Economia nel valutare «una riallocazione delle risorse in uscita» da spostare sugli obiettivi del nuovo governo. Fonti Ue ammettono che la Commissione ...

Nuovo Governo - Di Maio : 'Aboliremo le pensioni sopra il 4-5mila euro' : Reddito di cittadinanza 'Ci sono valutazioni tecniche del ministro dell'Economia Tria e del viceministro Castelli comprensibili. Penso anche, però, che siamo di fronte a una emergenza assoluta che ...

Pensioni : Gelmini - da Di Maio slogan per celare immobilismo Governo : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Il Governo gialloverde sembra più un mercato del pesce che un esecutivo serio con un programma e dei punti chiari da portare avanti. Stavolta a gridare per primo, in cerca di qualche titolo sui giornali, è Luigi Di Maio: ‘vogliamo finalmente abolire le Pensioni d’oro che per legge avranno un tetto di 4.000/5.000 euro’. Un altro slogan per alzare i toni e celare l’immobilismo di un ...

Vaccini - scontro nel Governo. Salvini scavalca M5S : 'Inutili e dannosi'. Di Maio : 'Opinioni personali' : 'Dieci Vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi'. Matteo Salvini ieri ha scelto un tema, i Vaccini, che ha richiesto pochissimo tempo per la trascrizione sul contratto di governo perché M5S e ...

Come la pensano Di Maio e Savini sui vaccini e perché è una mina per il Governo : Nella maggioranza Lega e 5 Stelle si dividono sulla questione dei vaccini. Cavallo di battaglia tradizionalmente grillino ma cavalcato da qualche tempo da Matteo Salvini, il quale apre a freddo la questione con un’intervista. Ma, a differenza di altri episodi analoghi che si sono succeduti nei giorni scorsi, questa volta i partner di governo reagiscono. Prima con Luigi Di Maio, che usa toni ancora felpati; poi con Giulia Grillo, che ...

Di Maio : Riduzione debito pubblico coerente con programma Governo : La Riduzione del debito pubblico considerata prioritaria dal ministro dell'Economia Giovanni Tria non è in contraddizione con il programma del governo Movimento 5 Stelle-Lega.

Luigi Di Maio - Paola Nugnes avverte il Governo : 'Ora basta provocazioni che inaspriscono il clima' : Un monito a smetterla con provocazioni che inaspriscono il clima. Arriva dalla senatrice 5 stelle , Paola Nugnes , che su Facebook scrive un post che critica ancora una volta, implicitamente, il ...

Silvio Berlusconi - la profezia nera sul Governo : il patto Di Maio-Salvini si romperà : Il governo giallo-verde ha le ore contate. Silvio Berlusconi ne è convinto: la liason tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio prima o poi esploderà perché di fatto sono incompatibili. Il Cav si è lamentato ...