Governo : Boccia - Di Maio già visto due volte - ci ha ascoltato e preso atto (2) : (AdnKronos) – Il presidente di Confindustria chiede continuità sui provvedimenti che “hanno avuto effetti sull’economia reale sono determinanti”, come ad esempio Jobs Act e Industria 4.0: “E’ evidente – dice – che hanno avuto effetti sull’economia reale, del resto i dati del 2017 rispetto al 2016 ci confermano un +30% degli investimenti privati e un +7% di esportazioni, ossia 540 miliardi di ...

Pensioni - Boccia al Governo : ‘Non sono una priorità - prima lavoro ai giovani’ : La riforma delle Pensioni non può essere la priorita' del Governo, bisogna pensare prima di tutto a creare nuove opportunita' di lavoro per i giovani. E’ questo, in sintesi, il messaggio mandato al Governo Conte dal leader di Confindustria Vincenzo Boccia. sono una questione – ha detto Boccia parlando di Pensioni a margine dell’assemblea dell'Unione industriale di Torino - ma non possono essere la questione prioritaria del Paese [VIDEO]. ...

Governo : Boccia - non si può fare tutto subito - indicare priorità : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – Per realizzare quanto previsto dal programma di Governo, dal reddito di cittadinanza alla flat tax e a interventi sulle pensioni, “occorrono circa 100 miliardi? Possiamo sostenere domani 100 miliardi? No, non ce la possiamo fare. Non possiamo fare tutto subito”. Non ha dubbi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, per il quale, piuttosto, occorre “definire un percorso graduale ...

Boccia avverte il Governo : "Le pensioni non sono una priorità" : MILANO - Le pensioni 'sono una questione ma non possono essere la questione prioritaria del Paese'. Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia manda un messaggio chiaro al governo su dove, secondo ...

Vincenzo Boccia - Confindustria - apre al dialogo con il Governo giallo-verde : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte [VIDEO] a Presidente del Consiglio del nuovo Governo si iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che, come mette in evidenza il Sole24ore conferma la disponibilita' dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma ...

Governo - Di Maio : "Fermeremo le delocalizzazioni". Boccia : "Basta campagna elettorale" : Il ministro del Lavoro: "Chi delocalizza va fermato, soprattutto se ha preso fondi dallo Stato". Confindustria: "Ora il Paese va governato. Servono scelte. E queste scelte devono essere chiare. Non si ...

Boccia - Governo ora alla prova dei fatti : RAPALLO , Genova, - E' "nelle responsabilità delle parti sociali aprire un confronto con l'attuale classe dirigente che governa il Paese", dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dal ...

Governo - Boccia : ora scelte coerenti - basta campagna elettorale : Rapallo, , askanews, - Dopo le elezioni e la formazione del nuovo Governo "bisogna entrare nei fatti e nelle scelte; passare dai titoli alle scelte e alla priorità. Ora il Governo è alla prova sulle ...

Boccia : ora Governo è alla prova dei fatti - noi pronti al confronto : "Siamo pronti, appena il governo ci convocherà, a proporre quelle che sono le nostre idee di politica economica". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Ora, ha quindi avvertito, ...

Boccia al Governo : "Ora sono loro l'establishment - passino dai titoli ai fatti" : MILANO - 'L'appello che facciamo alla politica è che si cominci a lavorare nell'interesse del Paese'. Così Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine del Convegno dei Giovani imprenditori.

Governo - Boccia (Confindustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...