GOSSIP Maria De Filippi | la dedica del figlio Gabriele | ' Siamo uno la forza dell' altro'

Uomini e Donne GOSSIP : Giulia De Lellis attacca Mariano : Uomini e Donne gossip , Giulia De Lellis dura contro Mariano Catanzaro A Uomini e Donne , in studio si schierano tutti contro Mariano Catanzaro, in particolare Giulia De Lellis . Quest’ultima, ospite in puntate, dichiara di essere chiaramente contro il comportamento del tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante afferma che il napoletano dovrebbe ringraziare di avere due […] L'articolo Uomini e Donne gossip : Giulia De Lellis ...

GOSSIP : Maria De Filippi mette in imbarazzo Emma Marrone - ecco perché : Maria De Filippi sembra divertirsi un mondo a rispolverare un Gossip scoppiato più di 6 anni fa negli studi di Amici: dopo aver ospitato nella stessa puntata Emma Marrone e Stefano De Martino, l'altra sera la conduttrice ha messo a confronto la salentina con l'altra protagonista di quel chiacchierato 'triangolo amoroso'. Sabato 12 maggio, infatti, è andato in scena su Canale 5 l'inedito duetto tra la cantante e Belen Rodriguez: le due, dopo ...

Uomini e Donne GOSSIP : Maria contro Giordano e difende Nilufar : Uomini e Donne gossip : Maria De Filippi contro Giordano , le parole per Nilufar Maria De Filippi a Uomini e Donne difende Nilufar Addati dopo una frase poco carina di Giordano Mazzocchi. Quest’ultimo ha chiesto con durezza alla tronista di stare zitta. Ma lei non ha di certo apprezzato il tono del corteggiatore, tanto che ha […] L'articolo Uomini e Donne gossip : Maria contro Giordano e difende Nilufar proviene da gossip e Tv.

Mariana Falace Vs Patrizia Bonetti - “Vuole stare sulle copertine di GOSSIP” | GF 15 : Mariana Falace Vs Patrizia Bonetti: il GF 15 deciderà di fare incontrare le due protagoniste del reality? In queste ultime ore la modella di Volvera continua a dispensare pettegolezzi e malignità, prendendo di mira ancora una volta la gieffina bolognese eliminata lo scorso lunedì. Al GF 15 non mancano di certo i gossip, come quelli che Patrizia Bonetti cercherebbe con forza, secondo Mariana Falace. Nuova partner dell’ondata di confidenze ...