GOSSIP Antonella Clerici | in vacanza a Portofino | ritornerà in autunno con

(Di martedì 26 giugno 2018) Dopo l'addio al suo storico programma 'La prova del cuoco', che dalla prossima stagione sara' condotto da Elisa Isoardi,54 anni ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in quel di. Questo, prima di avventurarsi nella sua nuova conduzione a Portobello, celebre programma di intrattenimento diretto anni fa dal compianto Enzo Tortora.ha deciso che per ora di lavorare non se ne parla, anteponendo l'affetto dei suoi cari alla professione. A, lanon è andata di certo da sola; assieme a lei anche il compagno Vittorio Garrone 52 e la figlioletta Maelle 9. Le vacanze dellaPersono ufficialmente iniziate le vacanze estive. VIDEOIl noto settimanale Nuovo ha fotografato la conduttrice Rai a, in compagnia della sua dolce meta' Vittorio Garrone. Assieme a loro la figlia di ...