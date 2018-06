Google WiFi | cos’è e come funziona

Addio problemi di connessione lenta con Google WiFi : funzionamento e prezzo in Italia : Potrete dire Addio ai problemi di connessione lenta con Google Wifi, il dispositivo intelligente che si preoccuperà di gestire al meglio il segnale in ogni stanza, andando direttamente ad interfacciarsi con i router per offrirvi una copertura sempre stabile e veloce, in qualsiasi camera voi stiate soggiornando. Il sistema di avvale della tecnologia mesh, in grado di dare luogo ad una serie di punti di accesso Wi-Fi, tutti operanti in modo ...

«Connessione veloce dappertutto» - la rivoluzione di GoogleWifi per migliorare la navigazione : Creato il computer più piccolo al mondo: più piccolo di un granello di sale La tecnologia utilizzata da Google Wifi è quella mesh , che si rifà una ad una rete a maglie implementata tramite una ...

Google WiFi - il router del colosso del Web arriva in Italia : Presentato nel 2016, viene lanciato solo ora da noi. Permette di collegare tutta casa ad un'unica rete con più punti di accesso. Ma esce mentre il mercato è in pesante calo

Google WiFi sbarca anche in Italia : in vendita al prezzo di 139 euro : sbarca anche in Italia Google WiFi, che permette di migliorare la copertura della rete wireless nelle proprie abitazioni grazie a una rete mesh evoluta. L'articolo Google WiFi sbarca anche in Italia: in vendita al prezzo di 139 euro proviene da TuttoAndroid.