Google | ecco come fa «Big G» a guadagnare una montagna di soldi

21 Giugno 2018 - oggi è il Solstizio d’Inverno 2018 nell’Emisfero Australe : ecco il doodle di Google disponibile solo per il Cile : oggi, 21 Giugno 2018, nell’Emisfero Boreale inizia ufficialmente l’Estate astronomica, in quanto ricorre il Solstizio: nell’Emisfero Australe, invece, inizia la stagione invernale. In alto, a corredo dell’articolo, il doodle di Google celebrativo del Solstizio d’inverno 2018 nell’Emisfero Australe, disponibile solo per il Cile. Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col ...

Solstizio d’Estate 2018 : ecco il doodle di Google - al via la stagione calda nell’Emisfero Boreale : Google celebra oggi con un doodle il Solstizio d’estate 2018: questo giorno dà il via ufficiale all’inizio della stagione calda nell’Emisfero Boreale. Se vivete a nord dell’Equatore, oggi potrete godere di più luce solare di quanta ne potrete ricevere durante l’anno. Più si va a nord più sole c’è! Infatti, nel Circolo Polare Artico, il sole brillerà per 24 ore. Che siate fuori tra i fiori o dentro casa con un buon libro, godetevi la ...

Amazon - Google e Whatsapp : ecco la classifica dei Brand più influenti secondo Ipsos : Il mondo dell'entertainment merita una riflessione a parte perché emblema di come stia cambiando in maniera radicale il modo di fruizione da parte dei consumatori. Se nella classifica 2017 Netflix ...

Salto di qualità per ASUS PixelMaster : ecco Google Lens - modelli coinvolti : L'app fotocamera ASUS PixelMaster pare stia iniziando ad integrare il supporto a Google Lens in maniera spontanea, così come era stato annunciato a margine dell'ultima edizione del Google I/O (si parlava di una compatibilità della funzionalità estesa a più di 10 OEM). Da quel giorno il grande passo è stato fatto solo dai Sony Xperia XZ2 e XZ2 Compact, e da un qualche ultimo dispositivo di casa Motorola. In buona sostanza, le prime ...

Chi ritiene che la nuova scheda di Google Chrome sia piena di articoli inutili e desidera pulirla senza disabilitare completamente i consigli, può usare un flag

Ecco Flyer - la prima auto volante finanziata dal cofondatore di Google : Si tratta della prima auto volante del mondo. E' completamente elettrica , pesa solo 113 kg e può raggiungere un'altezza di 30 metri a una velocità di 30 km/h . Esteticamente parlando, richiama le ...

Nei mesi scorsi il team di Google Duo con la versione 32 dell'app ha implementato la possibilità di esportare la cronologia dei registri delle chiamate

Festa dei nani da giardino : ecco cosa celebra oggi il divertentissimo Doodle di Google : Date uno sguardo ai giardini lussureggianti della Germania, e potreste vedere un “Gartenzwerg” con un cappello rosso: oggi Google celebra con un Doodle la “Festa dei nani da giardino”, una giornata dedicata a queste piccole statue e al loro ruolo nella storia tedesca. Le rappresentazioni di gnomi sono apparse nell’Anatolia del XIII secolo e sono riemerse nell’Italia del XVI secolo. Il comune nano da giardino è ...

Tra gli smartphone più attesi della seconda metà del 2018 un posto di primo piano spetta a Google Pixel 3 XL. Ecco le ultime indiscrezioni al riguardo

Ecco il Google Pixel 3 XL nella prima Foto reale e c’è il Notch : Il Google Pixel 3 XL compare nella prima Foto reale che mostra un design molto vicino alla versione precedente ma ora è spuntato anche il Notch Google caduta di stile. Sul Pixel 3 XL c’è il Notch Il Pixel 3 XL di Google compare nelle prime immagini ufficiose che mostrano in tutto il suo splendore […]

Google ricorda con un doodle la Festa della Repubblica : ecco perché si celebra il 2 Giugno : Oggi, 2 Giugno, si celebra la Festa della Repubblica per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Il giorno si riferisce alla data del referendum istituzionale del 1946, avvenuto il 2 e il 3 Giugno. In quei due giorni votarono per la prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia e fece nascere la Repubblica ...

All'indomani della fuoriuscita di una foto che mostrava i presunti vetri temperati dei nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL compare un render basato proprio su questi ultimi. Se da una parte vediamo comparire il notch, la versione più piccola dello smartphone di Big G risulta più fedele alla tradizione con un design molto simile al Google Pixel 2 XL.