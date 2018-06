Golf | KPMG Women’s PGA Championship 2018 | Danielle Kang va a caccia di un fantastico bis

oasport

(Di martedì 26 giugno 2018) Le grandi protagoniste delfemminile si daranno appuntamento in occasione delWomen’s PGA, il terzo Major stagionale che andrà in scena sul percorso par 72 del Kemper LakesClub di Kildeer, nell’Illinois. Un torneo che trae origine nel 1955 e che è entrato a far parte dei cinque tornei dello Slam del circuito LPGA, con un montepremi da 3 milioni e 650mila euro. Nel 2017 a trionfare fu la statunitense, che con un birdie alla buca 18 riuscì a sopravanzare Brooke Henderson e a portare a casa la prima vittoria della sua carriera. Un successo che lapunta a ripetere anche stavolta, consapevole di disporre di mezzi tecnici notevoli e di un feeling sensazionale con il percorso. Ma il parterre delle potenziali favorite include anche e soprattutto la sudcoreana Inbee Park, che ha trionfato per ben tre volte nelWomen’s ...