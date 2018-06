Gli scienziati russi ripensano ai siluri da cento megatoni

Sui traghetti per studiare lo stato di salute del Mediterraneo : dalla Bicocca Gli scienziati del Dna del mare : Partito a giugno il progetto di un team di ricercatori dell'ateneo milanese sui pericoli dell'inquinamento sulla fauna marina e la nascita di specie "aliene"

"Caro Salvini - la scienza la fanno Gli scienziati" : Matteo Salvini piazza l'ennesima mina sul campo del governo proprio mentre il ministro Giulia Grillo è impegnato nel consiglio Ue della Salute. Ma appena finisce il bilaterale con il commissario europeo Vytenis Andriukatis, non a caso sui vaccini, il titolare della Salute mette un freno al leader leghista, secondo il quale dieci vaccini sono inutili e pericolosi: "Le valutazioni di tipo scientifico non competono alla politica. La politica ...

'Una mela al giorno leva il medico di torno' - Gli scienziati svelano il perché : La scoperta del 'segreto' è della Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige , Trento, in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia agraria , Crea, ...

Scienziati : identificati Gli animali più temuti - : Tra le fobie per gli animali ci sono quelle per ragni, serpenti e scorpioni. Rick Vetter, aracnologo dell'università della California a Riverside, ha condotto uno studio per capire cosa nel mondo animale le persone temono di più. È ampiamente noto che le persone hanno paura dei ragni, serpenti e scorpioni. Nel caso di serpenti e scorpioni la paura è giustificata, perché questi animali ...

Xylella - il ministro Centinaio presto in PuGlia : ascolterò Gli scienziati : IL ministro: VOGLIO CAPIRE COSA DICE LA SCIENZA - 'Voglio capire cosa dice la scienza e non sentire improvvisati botanici'. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio a ...

Gli scienziati hanno trovato un altro cervello nel corpo umano - : Come sostengono gli autori della ricerca, ma era in precedenza non noto alla scienza, milioni di cellule del sistema intestinale contemporaneamente generano impulsi elettrici.

Facebook : i dati degli utenti aGli scienziati contro le fake news : Facebook non demorde e ci ricasca, ma questa volta mette le mani avanti. Tutti i dati degli oltre due miliardi di utenti saranno a disposizione di scienziati per la lotta alle fake news. L’ombra di Cambridge Analytica ritorna ad oscurare il social network blu? Non proprio, ma porre attenzione non guasta. Se c’è una cosa che con lo scandalo della divulgazione dei dati degli utenti di Facebook abbiamo imparato è che Mark Zuckerberg ...

Come preparare un caffè perfetto - le regole studiate daGli scienziati - : Fare il caffè è una scienza. Non basta mettere sul fornello una moka ben stretta e nel filtro qualche cucchiaino di caffè macinato, per bersi una tazzina che fa risollevare lo spirito e il gusto. Ci ...

Gli scienziati sono sorpresi dalla dichiarazione sui benefici delle radiazioni ultraviolette : Wei Xiong ei suoi colleghi dell'Università della Scienza e della Tecnologia della Cina hanno studiato piccole molecole nei neuroni del topo usando la spettrometria di massa, un metodo per determinare ...

Per rimanere in forma toGlietevi le scarpe prima di entrare in casa (parola di scienziati) : Può un semplice gesto, come quello di toglierci le scarpe prima di entrare in casa, aiutarci a rimanere in forma? A quanto pare, sì. Stando ad una nuova ricerca, presentata all'European Society of Endocrinology di Barcellona, in questo modo ridurremmo l'impatto dei cosiddetti "obesogeni" o interferenti endocrini, sostanze chimiche che favoriscono l'obesità. Queste componenti, studiate da tempo, interferiscono con gli ormoni ...

TEDxPadova : Cimba invade la città con le frasi deGli scienziati celebri : Della grande astrofisica Hack, ad esempio, è riprodotta una frase che si interroga sui limiti della scienza: «La scienza non riesce a dare una risposta totale. Quindi, il mistero c'è certamente. Se ...

Alcol - in California Gli scienziati studiano una pillola contro la sbornia : (Foto: Pixabay) Ingegneri chimici e costruttori di biomolecole. Questo l’identikit dei ricercatori della University of California a Los Angeles (Ucla) che hanno messo a punto “un antidoto”, una pillola contro l’intossicazione Alcolica e i postumi della sbornia. Per ora testato su topi, il composto messo a punto ha mostrato buoni risultati. Ha ridotto la concentrazione di Alcol nel sangue e ha evitato complicanze gravi quali ...

L'allarme deGli scienziati : "Il vulcano Kilauea sta per esplodere" : Gli studiosi dell'Hawaian Volcano Observatory avvertono: potrebbero cadere blocchi di roccia fusa tra le 10 e le 12 tonnellate

Cari scienziati non serve il Dna per fare Gli italiani : Questo accadde ben prima che si pensasse all'unità politica. Il problema fu risolto nel XVI secolo da Pietro Bembo, suddito della Serenissima, figlio di Bernardo, un grande diplomatico fedele a San ...