Gli ex 007 dei servizi israeliani hanno indagato su Rovazzi e Fedez Ecco tutta la storia

Siae - “Gli ex 007 del Mossad indagarono su Fedez e Rovazzi” : l’inchiesta de L’Espresso : “Il Mossad ha indagato su Fedez e Rovazzi”. Non è Steven Spielberg a dirigere un plot che sembra un film. È stato invece il settimanale L’Espresso a pubblicare sull’ultimo numero in edicola dal 24 giugno un’inchiesta firmata da Emiliano Fittipaldi. Secondo la ricostruzione de L’Espresso la Siae avrebbe assoldato la Ifi Advisory, una società di privata di investigazioni, per 400mila euro chiedendole di scovare ogni tipo di ...

Fedez-Rovazzi e la presunta indagine deGli ex 007 di Israele : Fedez e Fabio Rovazzi messi sotto indagine dagli 007 israeliani per conto della Siae? Quella che sembra l'improbabile trama di un Bond all'italiana, assume i contorni della verità. Almeno secondo L'...

Fedez e Rovazzi - SIAE avrebbe indagato suGli artisti grazie a ex 007 del Mossad : che ha rivoluzionato il mondo dei diritti d'autore rompendo il monopolio . Secondo l'inchiesta de l'Espresso, la SIAE avrebbe investito 400 mila euro in una società di investigazioni , la Ifi Advisor,...

Fedez e Rovazzi - Siae avrebbe indagato suGli artisti tramite i servizi di ex 007 di Mossad : Nella nuova guerra dei diritti d'autore, la Siae avrebbe assoldato degli investigatori privati della Ifi Advisor. Lo scopo sarebbe stato quello di scoprire i segreti e gli eventuali illeciti attuati dalla concorrente Soudreef, società a cui soni passati artisti del calibro di Fedez, Gigi d'Alessio e anche il 'fenomeno Social' Fabio Rovazzi. A svelare il clamoroso retroscena è un'inchiesta de l'Espresso firmata da Emiliano Fittipaldi che sarà ...

"La Siae indagò su Fedez e Rovazzi attraverso Gli 007 del Mossad". L'inchiesta de L'Espresso : "Nella guerra sui diritti d'autore la Siae ha chiesto aiuto agli investigatori privati della Ifi Advisor. Obiettivo: scoprire i segreti e presunti illeciti dei concorrenti di Soundreef, la società a cui sono passati Rovazzi e Fedez, ma anche Gigi D'Alessio e altri big della musica". Lo scrive Emiliano Fittipaldi in un'inchiesta esclusiva per L'Espresso, che sarà pubblicata domenica sul settimanale diretto da Marco Damilano, e nella ...

Così Gli ex 007 dei servizi israeliani hanno indagato su Rovazzi e Fedez : La Siae, l'ente pubblico che gestisce i diritti d'autori degli artisti, ha investito 400 mila euro per assoldare l'agenzia privata Black Cube. Obiettivo: scoprire i segreti e presunti illeciti dei concorrenti di Soundreef. La società a cui sono passati i due rapper, Gigi D'Alessio e altri big della musica. Ora la guerra è totale. L'anticipazione dell'inchiesta dell'Espresso in edicola domenica Diritti d’autore, Fedez sfida la Siae "

Dal porno all'incubo Aids - Cicciolina confessa tutto in tv. E rivela : 'Ero una spia per Gli 007' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, si è raccontata e ha raccontato a "La Confessione". L'infanzia povera, i servizi segreti ungheresi, l'abuso da parte di un amico del padre, il lavoro in Parlamento, ...

Il governo parte daGli 007 : Parente ai Servizi Segreti. Sarà direttore per due anni : Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (Aisi). Si tratta dell'ex Sisde, ovvero il Servizio segreto civile italiano. Guidare un settore tanto delicato equivale ad avere molte più...

Cicciolina : "Ero una spia per Gli 007 ungheresi. Temevo che mi avrebbero ucciso" : Ospite a La Confessione sul canale Nove di Discovery Italia, la pornostar Ilona Staller , in arte Cicciolina, parla della sua vita, del suo passato e la fuga dall'Ungheria. Nell'intervista con Peter ...

Ilona Staller : "Ero una spia per Gli 007 ungheresi. Ho temuto mi uccidessero" (video) : A La Confessione, in in onda, stasera, mercoledì 20 giugno alle 23:55 sul canale Nove di Discovery Italia, la pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, ospite di Peter Gomez, racconta il romanzo della sua vita: la fuga dall’Ungheria comunista, i film hard, l’ingresso in Parlamento e la battaglia, in ultimo, a difesa dei vitalizi. "Lei è stata una spia dei servizi segreti ungheresi, nome in codice ‘Coccinella’: mi spiega come avveniva il ...

Ilona Staller : "Reclutata come spia daGli 007 ungheresi - ho temuto mi uccidessero" : A "La Confessione" in onda mercoledì 20 giugno alle 23:55 sul canale NOVE di Discovery Italia, la pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, ospite di Peter Gomez, racconta...

La Confessione - Ilona Staller ospite di Peter Gomez : “Ero una spia per Gli 007 ungheresi. Ho temuto mi uccidessero” : A ‘La Confessione’, stasera alle 23.55 su Nove, la pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, ospite di Peter Gomez, racconta il romanzo della sua vita: la fuga dall’Ungheria comunista, i film hard, l’ingresso in Parlamento e la battaglia, in ultimo, a difesa dei vitalizi. “Lei è stata una spia dei servizi segreti ungheresi, nome in codice ‘Coccinella’: mi spiega come avveniva il reclutamento?”, chiede il giornalista. Staller ricorda ...

[Il retroscena] Il braccio di ferro sul controllo deGli 007 e il piano segreto di Matteo Salvini : ... l'economia dei lavoretti, capofila i ciclofattorini. Ci mancava solo la "gara" al censimento più originale , Salvini insiste con i rom, Di Maio con i "raccomandati nella pubblica amministrazione", . ...

Usa - capo 007 : “Russia vuole dividere Gli Stati Uniti daGli alleati” : Usa, capo 007: “Russia vuole dividere gli Stati Uniti dagli alleati” Usa, capo 007: “Russia vuole dividere gli Stati Uniti dagli alleati” Continua a leggere L'articolo Usa, capo 007: “Russia vuole dividere gli Stati Uniti dagli alleati” proviene da NewsGo.