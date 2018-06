Gioco d' azzardo | a Roma 2 adolescenti su 3 lo fanno almeno una volta l' anno

Grillo vs Amendola : "Campa col Gioco d'azzardo. Non vuole i porti chiusi? Forse teme qualche bisca in meno" : "Tutti quanti confidano nelle differenze fra noi e la Lega, perché sono come fantasmi che non riescono a toccare palla nel mondo reale: non gli resta che sfogarsi e invocare disgrazie, come quel premio strega che si augurava morisse un bambino sull'Aquarius, credevo fosse soltanto un brutto scherzo del web. Ma dopo neppure 10 giorni si stanno albinatizzando tutti quanti, una trasformazione che fa pensare più al finale di ...

Grillo attacca Amendola : «Campa col Gioco d’azzardo e ci augura ogni male» Video : «Gente che campa pubblicizzando il gioco d’azzardo augura a noi ogni male possibile». Il Garante M5S ironizza dal suo blog sulla «rabbia cieca» dei dem dopo la debacle alle comunali: «Ringhiano che siamo fascisti, hanno perso ogni contegno»

M5S-Lega per la regolarizzazione del Gioco d’azzardo : prossime mosse : I punti caldi sono: la questione del pagamento elettronico, il cosiddetto “decreto dignità” in cui si elimineranno spesometri e redditometri, la lotta alla delocalizzazione dei fondi statali, la lotta alla precarietà e la calda questione del gioco d’azzardo. Il governo di Conte gialloverde aveva parlato di una riforma per regolarizzare il settore dei casinò e delle slot machine già qualche mese fa. Si trattava, infatti, di uno dei punti di ...

"Primo decreto contro la pubblicità del Gioco d'azzardo" : "Chiedo a grandi testimonial di non prestarsi più a questa roba che sta distruggendo le famiglie italiane", ha aggiunto il ministro

Luigi Di Maio : 'Primo decreto contro la pubblicità del Gioco d'azzardo' : "Più si è disperati più si cade nel vortice del gioco d'azzardo. Questo è un sistema che va cambiato, nel primo decreto di questo governo aboliamo la pubblicità sul gioco d'azzardo". Come aveva già ...

Di Maio - stop pubblicità Gioco d'azzardo : ANSA, - AVELLINO, 22 GIU - "Più si è disperati più si cade nel vortice del gioco d'azzardo. Questo è un sistema che va cambiato, nel primo decreto di questo governo aboliamo la pubblicità sul gioco d'...

Adolescenti e Gioco d’azzardo - allarme sociale : la ricerca e la guida di Caritas Roma e Bambino Gesù : Martedì 26 giugno 2018 la Caritas diocesana di Roma e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù presenteranno i risultati della ricerca sul fenomeno del gioco d’azzardo tra gli Adolescenti e la guida per riconoscere e affrontare il problema. Interverranno l’arcivescovo ANGELO DE DONATIS, vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma; MARIELLA ENOC, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù; monsignor ENRICO FEROCI, direttore della Caritas di ...

Parte la guerra ai videopoker"Le slot saranno messe al bando" Il piano di Conte sul Gioco d'azzardo : Strategia di uscita graduale dalle slot machine, programmi per la lotta alla criminalità organizzata e al gioco d'azzardo non autorizzato. Ecco il piano del governo Conte contro i videopoker Segui su affaritaliani.it

Reddito e Gioco d’azzardo : le città in cui si gioca di più e si guadagna meno : Non sempre gli italiani giocano di più quando possono permetterselo, anzi pare ci sia una connessione inaspettata. Ecco cosa dicono le statistiche. L'articolo Reddito e Gioco d’azzardo: le città in cui si gioca di più e si guadagna meno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TV - RAI3 : a “Fuoritg” il Gioco d’azzardo e la ludopatia : Slot machine vietate ad Anacapri, ma non a Capri. In Piemonte c’è una disposizione regionale per limitare il gioco d’azzardo. Sono i primi effetti dell’intesa tra Stato, Regioni e Comuni, che si impegnano a dimezzare in 3 anni i punti gioco. Trattandosi, però, di un’intesa e non di una legge, ogni ente locale decide autonomamente come tener fede all’impegno preso. La ludopatia è un’emergenza sociale che coinvolge milioni di persone di ogni ...

Gioco d'azzardo : da Monza e Brianza 73 milioni in un anno di tasse volontarie : Le cifre del Gioco d'azzardo tra slot e scommesse a Monza sono impressionanti: 26 milioni di euro spesi in un solo anno. Più della metà si trasformano in tasse volontarie. E mentre continuano a ...