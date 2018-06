Giochi del Mediterraneo – Atletica | Daniele Corsa alza bandiera bianca | il velocista

Giochi del Mediterraneo – Golf : un poker in testa alla classifica femminile - c’è anche Angelica Moresco : None Luna e Liti e Italia seconda a squadre. Nella gara maschile Aron Zemmer settimo e Italia quarta La dilettante azzurra Angelica Moresco è al comando con 69 (-3) colpi insieme alla spagnola Marta Sanz Barrio, alla marocchina Maha Haddioui e alla slovena Ana Belac dopo il primo giro del torneo femminile di Golf ai Giochi del Mediterraneo sul percorso del Golf Costa Daurada (par) 72) a Tarragona. Seguono altre due iberiche, Patricia Sanz Barrio ...

Giochi del Mediterraneo – Vela - tutti i risultati della terza giornata di regate : Si è disputata la terza giornata di regate ai Giochi del Mediterraneo, ecco tutti i risultati Ancora vento leggero sul campo di regata dei Giochi del Mediterraneo – Tarragona 2018 a Salou, sulla Costa Dorada spagnola, nella terza giornata di regate. Le quattro classi in competizione sono al passo con il programma e ieri anche gli RS:X femminili hanno potuto recuperare la prova persa nel primo giorno. Le azzurre del Laser Radial perdono ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Chamizo - assalto all'oro! Azzurre per fare il pieno nella ginnastica : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , martedì 26 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Chamizo - assalto all’oro! Azzurre per fare il pieno nella ginnastica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi martedì 26 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Giochi del Mediterraneo De Vecchis ottavo alla sbaarra : La finale di ieri alla sbarra è stata l'unica soddisfazione per Tommaso De Vecchis nei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Il cermenatese è rimasto senza medaglie nella prova a squadre con l'Italia ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti gli azzurri in gara martedì 26 giugno. Programma - orari e tv : Oggi martedì 26 giugno andrà in scena la quinta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Tanti italiani in gara per rimpinguare il nostro medagliere: spiccano Frank Chamizo, Lara Mori, Giada Grisetti, Marco Lodadio e tante altre stelle in grado di fare la differenza. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e tutti gli orari in cui ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : il programma di martedì 26 giugno. Gli orari e tutte le gare di oggi : oggi martedì 26 giugno andrà in scena la quinta giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nuova valanga di medaglie in arrivo, l’Italia vuole essere assoluta protagonista con le sue stelle che puntano alle medaglie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di oggi martedì 26 giugno ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’evento sarà trasmesso in DIRETTA LIVE scritta su OASport. martedì ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : definiti i quarti di finale - i tabellone e il programma. L’Italia sfida Croazia e Turchia : A Tarragona (Spagna) si è completa la fase a gironi dei tornei di Volley maschile e femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. L’Italia si è qualificata con entrambe le squadre: gli uomini hanno surclassato Portogallo e Grecia garantendosi la sfida alla Croazia, le donne hanno invece perso all’esordio con le elleniche prima di surclassare Cipro e ...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : si completa la fase a gironi del torneo maschile - i risultati di lunedì 25 giugno : Terza giornata di gare a Tarragona, in occasione del torneo di Pallamano, valido per i Giochi del Mediterraneo 2018, ospitati proprio nella città catalana. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di lunedì 25 giugno. UOMINI Arriva l’eliminazione della Nazionale italiana, che a sorpresa cade 38-32 contro l’Algeria nella terza giornata del gruppo B, mentre la Tunisia piega 40-28 il Montenegro. Nel gruppo C, finisce 28-28 tra ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 – Niente da fare per Sanfilippo : solo quinto. Due medaglie però sono già in cassaforte. Chamizo e Iannattoni a caccia dell’oro : Giornata dedicata alla Lotta stile libero quella odierna, con Francesco Gaddini (-65 kg), Frank Chamizo (-74 kg), Aaron Caneva (-86 kg) e Simone Innattoni (-97 kg), ma spazio anche per i ripescati della greco-romana Ignazio Sanfilippo (-67 kg) ed El Madhi Roccaro (-97 kg). Chi si aspettava un Frank Chamizo in grande forma non è stato deluso. In una giornata non proprio brillante per gli atleti azzurri ci hanno pensato lui e Simone Innattoni a ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : i doppi parlano francese - sconfitte le coppie turche : I tornei di doppio del Badminton ai Giochi del Mediterraneo parlano francese: sia nel tabellone maschile che in quello femminile infatti, nella doppia sfida Francia-Turchia, a prevalere sono state le coppie transalpine. Per l’Italia c’è comunque lo storico bronzo in campo maschile di Lukas Osele e Kevin Strobl. Nel doppio maschile oro per i transalpini Bastian Kersaudy e Thom Mark Gicquel, carnefici degli azzurri in semifinale, che ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : pioggia d’ORO a Tarragona per gli Azzurri! Paltrinieri - Panziera e Quadarella superbi : Terza ed ultima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. SUPER GREG – Gregorio Paltrinieri vince d’autorità nei 400 stile libero, stabilendo un tempo sensazionale per lui: 3’46?29. Una distribuzione dello ...

Scherma - Giochi del Mediterraneo 2018 : Roberta Marzani regina nella spada! Foietta di bronzo - Ciaraglia argento nella sciabola : Grande giornata per l’Italia della Scherma ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le pedane di Tarragona (Spagna) si tingono d’azzurro grazie all’oro di Roberta Marzani e il bronzo di Nicol Foietta nella spada e l’argento di Sofia Ciaraglia nella sciabola. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Partiamo dalla spada dove Marzani trionfa dopo aver battuto in finale la francese Josephine Jacques André Coquin con il punteggio di ...