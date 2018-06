Ginnastica | Giochi del Mediterraneo 2018 | Finali di Specialità | Lara Mori e Giada

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Chamizo - assalto all'oro! Azzurre per fare il pieno nella Ginnastica : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , martedì 26 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Marios Georgiou trionfa nell’all-around - Sarrugerio e Russo in top ten : Marios Georgiou ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso generale individuale ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Il 20enne, che in carriera vanta anche la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016, si è imposto in volata con appena due decimi di vantaggio sul secondo classificato. Il ragazzo di Limassol, che in primavera aveva vinto anche il bronzo ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Lara Mori e Giada Grisetti - sogno d’oro nell’all-around! Sfida a Vanhille e Perez : Oggi pomeriggio (ore 17.30) l’Italia proverà a rimpinguare il proprio forziere di medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la Finale del concorso generale individuale femminile e le azzurre possono essere assolute protagoniste. Il turno di qualificazione ha infatti premiato Lara Mori (al comando con la francese Louise Vanhille, 52.400) e Giada Grisetti, attardata di quattro decimi dalla coppia di testa. ...

Giochi del Mediterraneo - l'Italia è d'oro nella Ginnastica artistica : Trionfo per le azzurre a Tarragona: l'Italia ha conquistato l'oro nella ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo in Spagna. Ieri sera la squadra donne, composta da Giada Grisetti, Caterina ...

Ginnastica - SIRENE DEL MARE NOSTRUM! Il canto dell’Italia - azzurre in trionfo ai Giochi del Mediterraneo. Memorabile oro a squadre : Le SIRENE del MARE Nostrum non hanno deluso, hanno emozionato con il loro soave canto, hanno ammaliato con la Polvere di Magnesio, ci hanno incantato con la loro bellezza fatata e ci hanno fatto schiantare festanti verso un muro dorato. L’Italia si conferma sul Trono e ha conquistato la medaglia d’oro nel concorso a squadre ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra Nazionale di Ginnastica artistica ha confermato i pronostici della ...

